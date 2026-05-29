 ఇప్పుడు పాట...  తర్వాత ఫైటు  | Mahesh Babu,Priyanka Chopra varanasi song shoot at Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇప్పుడు పాట...  తర్వాత ఫైటు 

May 29 2026 5:42 AM | Updated on May 29 2026 5:42 AM

Mahesh Babu,Priyanka Chopra varanasi song shoot at Hyderabad

మందాకినితో పాట పాడుతూ చిందేస్తున్నారు రుద్ర. ఈ పాట పూర్తవగానే విలన్స్‌ను చితక్కొడుతూ, రుద్రతాండవం చేస్తారట రుద్ర. మహేశ్‌బాబు హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యాక్షన్‌ అడ్వెంచరస్‌ సినిమా ‘వారణాసి’. ఈ చిత్రంలోని రుద్ర పాత్రలో మహేశ్‌బాబు (ముప్పై నిమిషాల పాటు రాముడిగానూ కనిపిస్తారు), మందాకినిగా ప్రియాంకా చోప్రా, కుంభగా పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ నటిస్తున్నారు. 

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో వేసిన ఓ సెట్‌లో మహేశ్‌బాబు, ప్రియాంకలపై పాట చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఈ పాట చిత్రీకరణ పూర్తి కాగానే ఓ భారీ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ షూట్‌ని ఆరంభించనున్నారట. దాదాపు నెలరోజుల పాటు సాగే ఈ షెడ్యూల్‌లో ప్రధానంగా యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌నే చిత్రీకరిస్తారని సమాచారం. ఈ ఫైట్‌ కోసమే మహేశ్‌బాబు విదేశాల్లో శిక్షణ తీసుకున్నారని తెలిసింది. కొన్ని యాక్షన్‌ సన్నివేశాల్లో ప్రియాంకా చోప్రా కూడా పాల్గొంటారట. అలాగే ఈ ఏడాది ఆగస్టుకల్లా ‘వారణాసి’ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేయాలనే టార్గెట్‌గా పెట్టుకున్నారట రాజమౌళి. కేఎల్‌ నారాయణ, ఎస్‌ఎస్‌ కార్తికేయ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా 2027 ఏప్రిల్‌ 7న విడుదల కానుంది.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాయిపల్లవి ఫ్యామిలీ టైమ్.. అందరితో ఎంజాయ్ చేస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతి: వైభవంగా నారాయణవనం బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

రష్మిక జపాన్ ట్రిప్.. యానిమే అవార్డ్ వేడుకలో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

కమెడియన్ ఇంట్లో సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుపతి: స్వామివారిని దర్శించుకున్న కలెక్టర్‌ దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On Chandrababu Mahanadu 2026 1
Video_icon

బాబు నోటా జగన్ నామస్మరణ.. జగన్ మీటింగ్ తో కొట్టుకుపోయిన " మహానాడు "
Perni Nani Comments On Nara Lokesh 2
Video_icon

ఆయన శాఖను గాలికి వదిలేశాడు.. లోకేష్ పై పేర్ని నాని పంచులు
YS Avinash Reddy Strong Warning To Btech Ravi 3
Video_icon

నా ఫ్యామిలీ జోలికి రావద్దు..! వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
RK Roja SLAMS Chandrababu 4
Video_icon

చెప్పులపార్టీ... నువ్వా నీతులు చెప్పేది
Garam Vennela Hilarious Skit On Relationship 5
Video_icon

రిలేషన్ లో ఉంటే గీ పనులు అసలు చేయకుండ్రి..!
Advertisement
 