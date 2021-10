MAA Elections 2021: Manchu Vishnu Selfie With Prakash Raj: మూవీ ఆర్టిస్ట్‌ అసోసియేషన్‌(మా) అధ్యక్ష అభ్యర్థులుగా పోటీ చేసిన ప్రకాశ్‌రాజ్,మంచు విష్ణు కలిసి దిగిన ఓ ఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంది. పోలింగ్‌ కేంద్రంలో ఎదురుపడిన వీళ్లిద్దరూ మోహన్‌ బాబు సమక్షంలో ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకాశ్‌ రాజ్‌తో కలిసి దిగిన ఫోటోను మంచు విష్ణు తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేసుకున్నారు. అనంతరం మంచు మనోజ్‌ సైతం వీరిద్దరూ కలిసి దిగిన సెల్ఫీ ఫోటోను షేర్‌చేస్తూ..'వాటమ్మా ..వాట్‌ ఈజ్‌ దిస్‌ అమ్మా' అంటూ ఫన్నీగా పోస్ట్‌ చేశారు.

పోలింగ్‌కి ముందు వరకు కూడా ఫ్యానెల్‌ సభ్యులు ఆరోపణలు, విమర్శలు చేసుకున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ఇద్దరూ కలిసి ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకోవడంతో 'పిక్‌ ఆఫ్‌ ది డే' అంటూ పలువురు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా తీవ్ర ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్న మా ఎన్నికల్లో మంచు విష్ణు, ప్రకాశ్‌రాజ్‌లలో ఎవరు గెలుస్తారన్నది మరికాసేపట్లో తేలనుంది.

What ammaaaa what is this ammmaaaa ?!:) 😜 pic.twitter.com/41gAotPHJD

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) October 10, 2021