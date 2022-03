కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో సూర్య, ప్రముఖ దర్శకుడు బాలా కాంబినేషలో ఓ మూవీ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే! దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత వీళ్ల కాంబినేషన్‌ రిపీట్‌ కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సూర్య కెరీర్‌లో 41వ చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో 'ఉప్పెన' బ్యూటీ కృతీ శెట్టి కథానాయికగా నటించనుంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ఓకే చెప్పేందుకు ఆమె భారీగానే డిమాండ్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఉప్పెన, శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌, బంగార్రాజు సినిమాలతో వరుస హిట్స్‌ అందుకున్న ఈ బ్యూటీ రెమ్యునరేషన్‌ను ఓ రేంజ్‌లో పెంచేసింది. ఇప్పటిదాకా తెలుగు సినిమాలకు దాదాపు కోటి రూపాయల వరకు పారితోషికం తీసుకున్న ఆమె సూర్య చిత్రానికి మాత్రం ఏకంగా రూ.1.5 కోట్లు డిమాండ్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ యువ కథానాయిక క్రేజ్‌ను దృష్టిలో పెట్టున్న నిర్మాతలు కృతీ అడిగినంత ఇచ్చేందుకు రెడీగా ఉన్నారట. మరి ఇదెంతవరకు నిజమనేది తెలియాల్సి ఉంది.

చదవండి: Salman Khan: మా సినిమాలు సౌత్‌లో పెద్దగా ఆడవెందుకో?

కాగా జ్యోతిక, సూర్య సమర్పణలో 2డీ ఎంటర్‌టైన్స్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌లో ఈ చిత్రం నిర్మితమవుతోంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కృతీశెట్టి ప్రస్తుతం ది వారియర్‌, ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి, మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది.

We are happy to welcome the gorgeous and talented @IamKrithiShetty onboard #Suriya41!@Suriya_offl #DirBala #Jyotika @gvprakash @rajsekarpandian #Balasubramaniem pic.twitter.com/AIvrBXTvlJ

— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) March 28, 2022