తమిళ హీరో శింబు ‘ఈశ్వరన్‌’ మూవీ టీంకు దీపావళికి కానుక వన్‌ గ్రామ్‌ గోల్డ్‌, ధుస్తులు ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం శింబు నటిస్తున్న ఈశ్వరన్‌ చిత్రం పూరైన సందర్భంగా షూటింగ్‌ చివరి రోజున పని చేసిన దాదాపు 400 మందికి వన్‌ గ్రామ్‌ గోల్డ్‌, కొత్త బట్టలను బహుమతిగా ఇచ్చాడు. అంతేగాక దాదాపు 200 మంది జునీయర్‌ ఆర్టిస్టులకు కూడా పండగ కానుకగా కొత్త బట్టలు పంపిణీ చేశాడు. దీంతో శింబు ఉదారతకు చిత్ర యూనిట్‌ సభ్యలతో పాటు జునీయర్‌ ఆర్టీస్టులంతా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ కృతజ‍్క్షతలు తెలుపుతున్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమా ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో శింబు నాగుపామును పట్టుకుని ఉన్న ఫస్ట్‌ పోస్టుర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. దీంతో అభిమానులు ఈ సినిమాపై భారీగా అంచనాలు పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. (చదవండి: పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్న శింబు, త్రిష?)

#ShootCompleted 😊#EeswaranTeaserForDiwali

I heart fully thank each and everyone of my team #Eeswaran for this beautiful journey! & Special thanks to all my fans for all the love and support #SilambarasanTR #Atman #STR pic.twitter.com/7lAXOnjZyP

— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) November 6, 2020