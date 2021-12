Happy Birthday విక్టరీ వెంకటేష్‌: చిరు స్పెషల్‌ విషెస్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: టాలీవుడ్‌ వెర్సటైల్‌ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్‌ పుట్టిన రోజు నేడు ( డిసెంబరు 13) ఈ సందర్బంగా ఆయనకు సోషల్‌ మీడియాలో శుభాకాంక్షల వెల్లువ కురుస్తోంది. అటు ఫ్యాన్స్‌, ఇటు టాలీవుడ్‌ పెద్దలు వెంకీని అభినందనల్లో ముంచుత్తుతున్నారు. (వెంకీ మామకు బర్త్‌డే శుభాకాంక్షలు, మోషన్‌ పోస్టర్‌ అదిరిపోయిందిగా!)

Happy birthday to my fav @VenkyMama sir!!

It’s a joy working with you.

You are so much fun!🤗

Wishing you great health and happiness!

Loads of love! pic.twitter.com/slUKNvT08G — Varun Tej Konidela 🥊 (@IAmVarunTej) December 13, 2021

ముఖ్యంగా దగ్గుబాటి వారి మరో వారసుడు టాలీవుడ్‌ భల్లాల దేవ రానా ఒక మోషర్‌ పోస్టర్‌ను ట్విట్‌ర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతోపాటు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, వరుణ్‌ తేజ్‌ , హీరోయిన్‌ ఖుష్బూ, ఇతర నటీనటులతోపాటు, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్స్‌, డీఎస్‌పీ, తమన్‌ తదితరులు బర్త్‌డే విషెస​ తెలుపుతూ ట్విట్‌ చేశారు. నులి వెచ్చని నీ స్నేహంతో నాముఖంపై చిరునవ్వును ఉంచుతున్న మిత్రమా..థ్యాంక్స్‌.మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్!! అంటూ చిరు ట్వీట్‌ చేశారు. అలాగే రానా నాయుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వెబ్ సిరీస్‌లోని వెంకటేష్ ఫస్ట్‌లుక్‌ కూడా సందడి చేస్తోంది. ‘రానా నాయుడు’ వెబ్‌సిరీస్‌లో బాబాయ్‌ అబ్బాయిలు వెంకీ, రానా కలిసి నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

My brother & dear friend @VenkyMama Thank you for always radiating warmth & always managing to put a smile on my face! Have a Wonderful birthday!! Many Many Happy Returns!! pic.twitter.com/OWd6epcIyk — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 13, 2021

Many More Happy returns of the day #Venkymama @venkymama #HBDVenkymama Stay Blessed in every area of your life, may god rule and rein over your life every deep desire come true this year in Film industry, May this Special Year ahead be filled with joy, Happiness, Health & Wealth. pic.twitter.com/4ogRrVCBiA — Victory Casting (@CastingVictory) December 13, 2021

Wishing a SUPER DUPER HAPPY MUSICAL BDAY to Dearest VICTORY VENKATESH sirr ! ❤️🎶😍🤗 @VenkyMama ❤️ Love Ur Energy always sir..Very Inspiring🤗 Keep Rocking wit ur Versatile Movies & Evergreen Blockbusters dear Sir ! Its always amazing to work with U🎶🙏🏻#HBDVictoryVenkatesh pic.twitter.com/y2LQXHlbiB — DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) December 13, 2021