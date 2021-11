Former Miss Kerala Ansi Kabeer, Runner Up Anjana Died In Car Accident: మాజీ మిస్‌ కేరళ అన్సీ కబీర్‌(25), రన్నరప్‌ అంజనా షాజన్‌(26)ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. ఎర్నాకుళం బైపాస్‌లోని హాలిడే ఇన్ ముందు సోమవారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంటకు ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ద్విచక్రవాహనాన్ని తప్పించబోయి వారి కారు అదుపుతప్పినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

ప్రయాణానికి కాసేపటి ముందే అన్సీ..తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్‌లో ‘ఇట్స్​ టైమ్​ టు గో’అంటూ ఓ ఫోటోను షేర్‌ చేసింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ ఆమె పోస్ట్‌ చేసిన కాసేపటికి ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మిస్‌ కేరళ 2019 కాంపిటీషన్‌ నుంచి అన్సీ, అంజనా క్లోజ్‌ ఫ్రెండ్స్‌గా మారారు.

ఈ పోటీలో అన్సీ విజేతగా నిలవగా, అంజనా రన్నరప్‌గా నిలిచింది. దురదృష్టశాత్తూ ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరూ స్పాట్‌లోనే చనిపోయారు. కాగా కారులో ప్రయాణిస్తున్న మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.