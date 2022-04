The Flash Hero Ezra Miller Arrested For Second Time In Assault Case: సూపర్‌ హీరో పాత్రలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హాలీవుడ్‌ హీరో ఎజ్రా మిల్లర్‌. ఈ పేరు చెబితే తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ 'ది ఫ్లాష్‌' హీరో అంటే మాత్రం సినీ ప్రియులు టక్కున గుర్తు పట్టేస్తారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ డిస్నీ ప్రొడ్యూస్‌ చేసిన 'జస్టీస్ లీగ్‌' చిత్రంలోని ఓ పాత్ర పేరే 'ది ఫ్లాష్‌'. ఈ క్యారెక్టర్‌లో నటించిన ఎజ్రా మిల్లర్‌ సినీ అభిమానులను, ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించాడు. ప్రస్తుతం ఈ హీరో న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో పడ్డాడు. పహోవాలోని ఒక ప్రైవేట్‌ నివాసంలో ఓ పార్టీలో జరిగిన సంఘటనపై నమోదైన కేసులో మంగళవారం (ఏప్రిల్‌ 19) మిల్లర్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

ఏప్రిల్‌ 19న ఉదయం ఒంటి గంటకు ఒక ప్రైవేట్‌ పార్టీ జరిగింది. ఆ పార్టీలో ఓ 26 ఏళ్ల మహిళ మిల్లర్‌ను అక్కడి నుంచి వెళ్లమని కోరింది. దీంతో కోపోద్రిక్తుడైన మిల్లర్‌ ఆమెపై కుర్చీ విసరగా.. ఆమె తలకు దెబ్బ తగిలింది. ఈ ఘటనపై ఆమె ఫిర్యాదుతో మిల్లర్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం వ్యక్తిగత పూచికత్తుపై ఉదయం 4 గంటలకు విడుదల చేశారు. అయినప్పటికీ ఆ కేసు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరగాల్సి ఉందని పోలీసులు తెలిపినట్లు సమచారం. ఇదిలా ఉంటే ఇదివరకూ కూడా మిల్లర్‌ ఇలాగే అరెస్ట్‌ అయ్యాడు.

మార్చి 28న హవాయిలో ఉన్న హోనోలులులోని ఒక బార్‌లో 23 ఏళ్ల మహిళా సింగర్‌తో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, ఓ వ్యక్తిపై దాడికి ప్రయత్నించిన కారణంగా ఎజ్రాను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అనంతరం 500 డాలర్ల ఫైన్‌తో విడుదల చేశారు. ఇది జరిగి నెల గడవకముందే మరోసారి అరెస్టయ్యాడు ఈ ఫ్లాష్ హీరో. ఎజ్రా మిల్లర్‌ హ్యారీపోటర్‌ సిరీస్‌కు ప్రీక్వేల్‌గా తెరకెక్కిన 'ఫెంటాస్టిక్‌ బీస్ట్‌: ది సీక్రెట్స్‌ ఆఫ్‌ డంబుల్‌ డోర్‌' సినిమాతో వరల్డ్‌వైడ్‌గా గుర్తింపు పొందాడు.

