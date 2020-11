ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌ కథానాయకులుగా నటిస్తున్న మల్టీస్టారర్‌ సినిమా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌'(రౌద్రం రణం రుధిరం). దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో అలియాభట్‌, ఓలివియా మోరీస్‌ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌, శ్రియ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో ఈ సినిమా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటోంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్లు ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచాయి. చదవండి: రాజమౌళి చాలెంజ్‌ స్వీకరించారు

కాగా రేపు(శనివారం) దీపావళి సందర్భంగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌(రణం, రుధిరం, రౌద్రం) చిత్ర యూనిట్‌ అభిమానులకు సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లో శుక్రవారం రామ్‌ చరణ్‌, జూ ఎన్టీఆర్‌తో కలిసి రాజమౌళి ముచ్చటిస్తున్న ఫోటోలను పోస్టు చేసింది. ఈ మేరకు ప్రేక్షకులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. అందరి జీవితాల్లో ఈ దీపావళి మరిన్ని వెలుగులు నింపాలని పేర్కొంది. ఈ ఫోటోల్లో ముగ్గురు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నారు. ఇక దీపావళికి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి ఏదైనా అప్‌డేట్‌ వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులు ఈ ఫోటోలు పోస్టు చేయడంతో ఖుషీగా ఫీల్‌ అవుతున్నారు. చదవండి: ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’లో ఆ సీన్‌ తొలగించాల్సిందే



