'పొగరెక్కిన పోటుగాడు కంచె దాటినాడే'.. క్రేజీ సాంగ్‌ వీడియో

Jan 29 2026 11:38 AM | Updated on Jan 29 2026 12:05 PM

Chiranjeevi song released from mana sankara vara prasad garu movie

చిరంజీవి నటించిన సూపర్‌ హిట్‌ సినిమా  ‘మన శంకరవరప్రసాద్ గారు’నుంచి తాజాగా వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు.  మూవీలో చాలా ఫన్నీగా సాగిన ఈ గీతాన్ని చిరంజీవినే పాడటం విశేషం.  'ఆ పెద్దిరెడ్డి వీధి మొదలు పెద్ద వదిన గారు' అంటూ సాగే ఈ పాటకు బాగానే విజిల్స్‌ పడ్డాయి. 

పొగరెక్కిన పోటుగాడు కంచెదాటినాడే అనే చరణం నుంచి చిరు తన గొంతు కలుపుతారు.  అందుకే  ప్రత్యేకంగా యూట్యూబ్‌లో ఈ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదలైంది. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఇప్పటికే రూ. 350 కోట్లకు పైగానే కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. ఇందులో వెంకటేశ్‌  వెంకీ గౌడగా అతిథి పాత్రలో కనిపించి నవ్వులతో​ మెప్పించగా నయనతార తనదైన రీతిలో మంచి నటనతో ఆకట్టుకుంది.

