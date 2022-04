ప్రముఖ నిర్మాత, తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్ నారాయణ్ దాస్ కె నారంగ్(76) మృతిపట్ల మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేశారు. ‘ప్రదర్శనారంగంలో నిష్ణాతుడు, మాట మీద నిలబడే నిఖార్సైన మనిషి,నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి,అపార అనుభవజ్ఞుడు,సినీరంగంలో ఒక మహారథి, ఫిలిం ఛాంబర్ అఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు శ్రీ నారాయణదాస్ నారంగ్ గారికి శ్రద్ధాంజలి’అని చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశారు.

అలాగే సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు కూడా నారాయణ్‌ దాస్‌ మరణం పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ‘నారాయణ్‌ దాస్‌ ఇకలేరనే వార్త దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఓ గొప్ప వ్యక్తిని కోల్పోయింది. ఆయన కుటుంబ సభ్యులను సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. నారయణ్‌ దాస్‌తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం దక్కడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను’ అని మహేశ్‌బాబు ట్వీట్‌ చేశారు. పవర్‌ స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌, సుధీర్‌బాబు, సుషాంత్‌, శివకార్తికేయతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు ట్విటర్‌ వేదికగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.

Shocked and saddened by the demise of #NarayanDasNarang garu. A prolific figure in our film industry.. his absence will be deeply felt. A privilege to have known and worked with him. pic.twitter.com/SLe1OCCOeZ — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 19, 2022

Deeply saddened to hear about the passing away of our beloved producer Shri #Narayandasnarang sir. My condolences to @asiansuniel sir and his family members,May his soul Rest In Peace 🙏 pic.twitter.com/64DDmkU0so — Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) April 19, 2022