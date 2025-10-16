 దెబ్బలు తగిలించుకున్న రమ్య.. ఆ ముగ్గురిలో ఒకరే కెప్టెన్‌! | Bigg Boss 9 Telugu: Captaincy Contrender task in 6th Week | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Telugu 9: కెప్టెన్సీ రేసులో సుమన్‌.. వైల్డ్‌కార్డ్స్‌ను దాటి గెలుస్తాడా?

Oct 16 2025 4:10 PM | Updated on Oct 16 2025 4:10 PM

Bigg Boss 9 Telugu: Captaincy Contrender task in 6th Week

బిగ్‌బాస్‌ (Bigg Boss Telugu 9) హౌస్‌లో కల్యాణ్‌ కెప్టెన్సీ ముగియనుంది. మరో కెప్టెన్‌ను ఎంచుకునేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది. వైల్డ్‌కార్డ్‌ కంటెస్టెంట్లను కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా ప్రకటించాడు బిగ్‌బాస్‌. కాకపోతే ఆ కండెండర్‌షిప్‌ను కాపాడుకునే బాధ్యత మీదే అని ఓ మెలిక పెట్టాడు. వైల్డ్‌ కార్డులు ఎంచుకున్న హౌస్‌మేట్స్‌తో తలపడి గెలిచి కంటెండర్‌షిప్‌ కాపాడుకోవాలన్నాడు.

కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా ఆ ముగ్గురు
గార్డెన్‌ ఏరియాలో బాల్‌తో గోల్‌ చేయమని గేమ్‌ పెట్టాడు. ఇందులో అందరూ పోటాపోటీగా ఆడారు. ఒకరినొకరు తోసుకునే క్రమంలో కిందామీదా పడ్డారు. భరణిని అదుపు చేసే క్రమంలో రమ్య కిందపడిపోయింది. ఈ సమయంలో తన తలకు చిన్న దెబ్బ తగిలినట్లు తెలుస్తోంది. వయొలెన్స్‌ వద్దని వైల్డ్‌ కార్డ్స్‌ అంటుంటే.. స్టార్ట్‌ చేసిందే మీ వాళ్లు అని మండిపడింది తనూజ. ఈ గేమ్స్‌ తర్వాత ఫైనల్‌గా సుమన్‌, గౌరవ్‌ (Gaurav Gupta) కెప్టెన్సీ కంటెండర్లయ్యారని తెలుస్తోంది. హౌస్‌లో అడుగుపెట్టినప్పుడు నాగార్జున.. నిఖిల్‌కు ఇచ్చిన పవర్‌ ద్వారా అతడు కూడా కెప్టెన్సీ కంటెండరయ్యాడు. మరి ఈ ముగ్గురిలో ఎవరు కెప్టెన్‌ అవుతారో చూడాలి!

 

చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ 'ఆయేషా' రెండుసార్లు బ్రేకప్‌..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

డిఫరెంట్‌గా బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్న టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 2

డిజైనర్ విక్రమ్ ఫడ్నిస్ 35వ 'ఫ్యాషన్ గాలా'లో బాలీవుడ్‌​ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్ ‘డ్యూడ్‌’ మూవీ SWAG ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

సాయి దుర్గ తేజ్ 'సంబరాల ఏటిగట్టు' గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Demands Pawan Kalyan About Sugali Preethi Case 1
Video_icon

Varudu : సుగాలి ప్రీతి తల్లికి న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై లేదా
Konda Surekha Went to Praja Bhavan in Her Own Vehicle 2
Video_icon

కొండా సురేఖ, కుమార్తె సుస్మితా పటేల్ విక్రమార్కను కలిసేందుకు ప్రజాభవన్ వెళ్లారు
Chandrababu Govt Conspiracy On Sakshi Media 3
Video_icon

Fake Liquor Case: సాక్షి పత్రికపై కూటమి సర్కార్ కుతంత్రం
TPCC Mahesh Kumar Goud clarity on Konda Surekha Controversy 4
Video_icon

Mahesh Kumar: క్యాబినెట్ భేటీ తర్వాత కొండా సురేఖతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి మాట్లాడతారు
Attack on Vangaveeti Mohana Ranga Followers 5
Video_icon

రాళ్లపాడులో లక్ష్మీనాయుడు, పవన్, భార్గవ్ పై హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ దాడి
Advertisement
 