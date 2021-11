Bigg Boss 5 Telugu, Sunny Mother Kalavathi Request To All BB5 Fans: బిగ్‌బాస్‌ ఫినాలే ఎపిసోడ్‌కు ఇంకా మూడు వారాలే మిగిలుంది. దీంతో బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-5 విజేతగా ఎవరు నిలవనున్నారన్నది ఆసక్తిగా మారింది. ప్రస్తుతం టాప్‌-1 పోటీలో సన్నీ, షణ్నూల పేర్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. సిరి చేసే అతివల్ల షణ్నూకి నెగిటిటివి పెరిగిందని, ఇది సన్నీకి ప్లస్‌ అవుతుందని పలువురు భావిస్తున్నారు. మొదటి నుంచి స్ట్రాంగ్‌ కంటెస్టెంట్‌గా ఉన్న సన్నీ టైటిల్‌ విన్నర్‌కి అర్హుడనే కామెంట్స్‌ వినిపిస్తున్నాయి.

దీనికి తోడు వీకెండ్‌ ఎపిసోడ్‌లో సైతం మిగతా కంటెస్టెంట్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ సైతం సన్నీ టాప్‌-5లో కశ్చితంగా ఉంటాడని చెప్పడం మరింత బలం చేకూర్చింది. ఈ నేపథ్యంలో షణ్నూ- సన్నీ ఫ్యాన్స్‌ మధ్య కాస్త సోషల్‌ వార్‌ నడుస్తుంది. విన్నర్‌గా తేలేది అతడే అంటూ ఇద్దరి ఫ్యాన్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకరిపై ఒకరు ట్రోల్స్‌ చేస్తూ నెగిటివిని పెంచేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ విషయంపై సన్నీ తల్లి కళావతి స్పందించింది. 'ఎవరికి నచ్చితే వాళ్లకు ఓట్లు గెలిపించండి తప్పితే విమర్శించకండి అని విన్నవించుకున్నారు. అక్కడ అందరూ ఫ్రెండ్స్‌లా ఉన్నారు. నెగిటివ్‌ కామెంట్స్‌ చేయకండి. ఒకరిని హీరో చేయడం కోసం మరొకరిని జోరో చేయకండి' అని పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

A request to all of you from kalavathi amma 😍#biggbosstelugu5 pic.twitter.com/Jw2bwrdJax

— Sunny Vj (@vjsunnyofficial) November 28, 2021