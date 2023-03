‍ప్రభాస్‌-రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఛత్రపతి సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్‌ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రభాస్‌కు మాస్‌ ఇమేజ్‌ను తెచ్చిపెట్టిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టించింది. ఇప్పుడీ సినిమా బాలీవుడ్‌లో రీమేక్‌ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో తెరంగేట్రం చేస్తున్నాడు. వి.వి వినాయక్‌ రీమేక్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాను వేసవి కానుకగా మే12న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్‌ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. కండలు తిరిగిన దేహంతో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ లుక్‌ అంచనాలను పెంచేస్తుంది. మరి ఈ సినిమాతో బెల్లంకొండ సక్సెస్‌ అందుకుంటారా? లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.

The wait is over #Chatrapathi in cinemas on 12th May, 2023. Cannot wait to show you all our hardwork & this action-packed dhamaka.🔥

Written by the one and only #VijayendraPrasad, directed by #VVVinayak.@Penmovies #Bss9 pic.twitter.com/VSLYTWQkrT

— Bellamkonda Sreenivas (@BSaiSreenivas) March 27, 2023