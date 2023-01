నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా గోపిచంద్‌ మలినేని తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వీరసింహారెడ్డి’. బాలయ్యకు జోడీగా శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నిర్మాతలు నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ నిర్మించారు. సంకాంత్రి కానుకగా జనవరి 12న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అఖండ లాంటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ తర్వాత బాలకృష్ణ నటించిన చిత్రం కావడంతో ‘వీరసింహారెడ్డి’పై అభిమానులు భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

అభిమానుల అంచనాలకు తగినట్లే విడుదల తొలిరోజు నుంచే కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రికార్డ్ స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టిన వీరసింహారెడ్డి ఇప్పటికే వంద కోట్ల మార్కును దాటేసింది. సినిమా విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.104 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు రాబట్టినట్లు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్‌సీస్‌లోనూ బాలయ్య చిత్రం కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. అమెరికాలో విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే 1 మిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. ఈ విషయాన్ని బాలయ్య గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ అంటూ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ట్వీట్ చేసింది.

GOD OF MASSES has conquered the US Box Office 🔥🔥

VEERA MASS BLOCKBUSTER #VeeraSimhaReddy grosses $ 1M+ and is continuing its glorious run 💥

VEERA MASS BLOCKBUSTER #VeeraSimhaReddy grosses $ 1M+ and is continuing its glorious run 💥

