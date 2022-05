Balaji Mohan Click Shankar Movie Announced By Junglee Pictures: కోలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో ధనుష్, చందమామ కాజల్​ అగర్వాల్​ కలిసి నటించిన చిత్రం మారి. పావురాల నేపథ్యంలో సాగిన ఈ మూవీ మంచి హిట్​ అందుకుంది. తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్​గా మారి 2 కూడా తెరకెక్కించారు డైరెక్టర్​ బాలాజీ మోహన్. ఇందులో సాయ పల్లవి హీరోయిన్​గా నటించింది. అయితే తాజాగా మారి చిత్రాల దర్శకుడు బాలాజీ మోహన్​ మరో విభిన్న కథాంశంతో ఓ థ్రిల్లర్​ మూవీని పట్టాలెక్కించనున్నారు.

ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ జంగ్లీ పిక్చర్స్​ ప్రకటించింది. హైపర్ థైమీసియా అనే వ్యాధితో బాధపడే శంకర్ రెబేరో అనే పోలీసు కథగా ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారట. ఈ మూవీకి 'క్లిక్​ శంకర్' అని టైటిల్​ పెట్టారు. హైపర్​ థైమిసీయా ఉన్న వ్యక్తికి ప్రతి సంఘటన గుర్తు ఉంటుంది. ఇది ఒక్కోసారి బలమైతే, మరోసారి బలహీనత అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసు పాత్ర జీవితంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలు, మలుపులతో హై సస్పెన్స్​ థ్రిల్లర్​గా మూవీ ఉంటుందని చిత్రబృందం పేర్కొంది.

Excited to announce our next high-concept thriller #ClickShankar with @directormbalaji!

The first instalment in the #ClickShankar universe is a perfect blend of action, humor & heart.

Excitement level = Rowdy Baby song 😎#BinkyMendez @Sumitaroraa @suraj_gianani @uzmakhaniman pic.twitter.com/0oMsDLe9qa

— Junglee Pictures (@JungleePictures) May 2, 2022