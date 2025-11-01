 'బాహుబలి: ది ఎపిక్‌' ఫస్ట్‌ డే కలెక్షన్స్‌.. రికార్డ్స్‌ అన్నీ క్లోజ్‌ | Baahubali The Epic Day 1 Box Office Collection worldwide | Sakshi
'బాహుబలి: ది ఎపిక్‌' ఫస్ట్‌ డే కలెక్షన్స్‌.. రికార్డ్స్‌ అన్నీ క్లోజ్‌

Nov 1 2025 8:59 AM | Updated on Nov 1 2025 9:06 AM

Baahubali The Epic Day 1 Box Office Collection worldwide

‘బాహుబలి’ రెండు భాగాలను కలిపి ‘బాహుబలి: ది ఎపిక్‌’పేరుతో అక్టోబర్‌ 31 రీరిలీజ్చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చిత్రంపై భారీ క్రేజ్ఉండటంతో చాలాచోట్ల థియేటర్స్హౌస్ఫుల్అయ్యాయి. దీంతో రీరిలీజ్‌ చిత్రాల మొదటిరోజు కలెక్షన్స​్‌ జాబితాలో ఈ మూవీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. భవిష్యత్లో అంత సులువుగా ఎవరూ అందుకోలేనంత రేంజ్లో సత్తా చాటింది. భారత సినీ చరిత్రలో అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్ సాధించిన రీ-రిలీజ్‌ చిత్రంగా బాహుబలి: ది ఎపిక్‌ నిలిచింది.

ఇండియన్సినిమా చరిత్రలో ఎన్నో సినిమాలు రీరిలీజ్అవుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పటి వరకు మొదటిరోజు ఎక్కువ కలెక్షన్స్సాధించిన చిత్రంగా విజయ్‌ 'గిల్‌' రూ. 10 కోట్ల గ్రాస్తో ఉంది. తర్వాత గబ్బర్సింగ్‌రూ. 8 కోట్ల గ్రాస్తో ఉంది. ఇప్పుడా రికార్డ్స్అన్నీ  ‘ప్రభాస్‌’ సినిమా దాటేసింది. ‘బాహుబలి: ది ఎపిక్‌’ మొదటిరోజే ఏకంగా రూ. 10.4 కోట్ల నెట్సాధించినట్లు ప్రముఖ ట్రేడింగ్ వెబ్‌ సైట్‌‌ సాక్నిల్క్ పేర్కొంది. అదే గ్రాస్పరంగా చూస్తే రూ. 18 కోట్లకు పైగానే ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు ఇండియన్సినిమా చరిత్రలో ఇంతటి రేంజ్లో కలెక్షన్స్సాధించిన సినిమా ఏదీ లేదు. ఇలా రీరిలీజ్‌తో బాహుబలి తన మార్క్ఏంటో మరోసారి ఇండస్ట్రీకి చూపింది.

