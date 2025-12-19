హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్ డైరెక్షన్లో రూపొందిన ‘అవతార్’ ఫ్రాంచైజీ మూడో చిత్రం ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’. ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు భాగాలు సూపర్ హిట్ కావడంతో అవతార్ 3(Avatar : Fire And Ash )పై మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇండియాలో కూడా ఈ చిత్రం కోసం చాలా మంది ఎదురుచూశారు.
ఎట్టకేలకు భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(డిసెంబర్ 19) ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫస్ట్ షో పడిపోయింది. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
మొదటి రెండు భాగాలు సృష్టించిన సంచలనాన్ని ఈ సీక్వెల్ కొనసాగిస్తుందా? లేదా? అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.చిత్రం రిలీజ్ అయిన కొద్ది గంటల్లోనే నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలను షేర్ చేస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పండోరా ప్రపంచ విస్తరణ, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు అద్భుతమని చాలా మంది పొగడ్తలు కురిపిస్తున్నారు. విజువల్స్ అదిరిపోయాయని అంటున్నారు.
అయితే కథాంశం పరంగా మాత్రం మిశ్రమ స్పందనలే వినిపిస్తున్నాయి. అవతార్, అవతార్ 2 సినిమాల కథే ఇందులో మళ్లీ చూపించారని కొంతమంది నెటిజన్స్ నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే నిడివి విషయంలోనూ చాలా మంది పెదవి విరుస్తున్నారు.ఎమోషనల్గా బాగుంది కానీ రన్టైమ్ చాలా ఎక్కువ (3 గంటల 15 నిమిషాలు) అని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. విజువల్స్, యాక్షన్ పరంగా బాగున్నా.. కథ ఒకేలా ఉండడం పార్ట్ 3కి అతిపెద్ద మైనస్ అని చాలా మంది నెటిజన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
#AvatarFireAndAsh review
Have u watched 2nd installment? No need to watch 3rd installment. Same story.. just introduced some new clans and new visuals...
What's shocking was climax of 2nd and 3rd part was almost same.
But for sure one time watchable for visuals.
Rating : 2.85/5
— sai brahmam amrutaluri (@SaiAmrutal15325) December 19, 2025
మీరు రెండో భాగం చూశారా? మూడో భాగం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అదే స్టోరీ. కేవలం కొన్ని కొత్త తెగలను, కొత్త విజువల్స్ను పరిచయం చేశారు అంతే. ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏమిటంటే, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 క్లైమాక్స్ దాదాపు ఒకేలా ఉంది. అయితే, విజువల్స్ కోసం ఒక్కసారి తప్పకుండా చూడవచ్చు’ అని ఓ నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు.
Una aventura épica de ciencia ficción con escenas grandiosas solo como James Cameron sabe realizar. Un guión redondo y personajes profundos. Una trilogía perfecta, que unida en una sola edición, sería un solo film como ningún otro. #AvatarFireAndAsh ⭐⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/s6limCMmHr
— Isaac El Gris. (@Isaac74190409) December 19, 2025
#AvatarFireAndAsh Another incredible story in Pandora 🌍
Slightly stretched, but packed with emotion, savage characters & jaw-dropping visuals. 🔥🔥
A must watch in theatres, preferably IMAX 3D. Solid sequel. ❤️❤️ 9/10 https://t.co/WwRDUp7MQW
— Azhar (@mazj2026) December 19, 2025
#AvatarFireAndAsh - Nothing new 😞
First half - Very lengthy and boring
Second half - flat screenplay, climax visuals and sounding was 👍
Nothing new in story and screenplay.
Kollywood tweet rating- 5/10 pic.twitter.com/VrWP4Maukj
— Kollywood Tweet🖊️ (@veralevel007) December 19, 2025
If any of y’all are getting tired with these films, then idk what to tell ya. With that being said, #AvatarFireandAsh GOES HARD!!! The Spectacle CGI Galore NEVER GETS OLD! James Cameron continues on bringing The epic, beautiful action fest of Pandora and never lets up no matter… pic.twitter.com/wdBqCCP6rt
— I Screen, U Scream 4 Movies (@ISUS4MPOD) December 19, 2025
Even the emotional beats feel manufactured, not earned. By the third time around, the formula is simply boring. Avatar 1, 2, and 3, and wow, all three are literally the same movie.#AvatarFireAndAsh #Avatar3 #AvatarFireAndAshReview #Avatar3Review pic.twitter.com/SLQdLGJW47
— Hasnain (@hasnaink31) December 19, 2025
#AvatarFireAndAshReview
ఈ సినిమా ప్రీమియర్ నిన్న mid night చూసాను. #Avatar ఫస్ట్ పార్ట్ sky లోను సెకండ్ పార్ట్ (Way of water) వాటర్ లోనూ తీశారు కనుక ఈ పార్ట్ fire (Fire and Ash ) లో తీద్దామని అనుకున్నట్టు ఉన్నాడు దర్శకుడు #JamesCameron
అంతకు మించి ఈ కధకు పెద్ద కారణం కనపడడం… pic.twitter.com/HR7Xot8xDY
— Bhaskar Killi (@BhaskarKilli) December 19, 2025
#AvatarFireAndAsh #AvatarFireAndAshReview
An addition of New Rivals of pandora to existing Sky People!
This Felt More like A Remake of “Way of Water” To introduce Ash people!
entire silhouette is same!
Visuals - Ofcourse “The Greatest
Avatar1> Avatar2>>>Avatar3
— Hitesh Adusumalli - #AbolishCasteSystem (@hitesh_cinema) December 19, 2025