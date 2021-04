సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంత బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ ఉన్నా టాలెంట్‌ లేకపోతే ఎవరూ రాణించలేరు. వారు చేసే సినిమాలు ప్రేక్షకుడికి నచ్చితేనే హీరోగా స్వీకరిస్తారు. అలా తొలి సినిమా గంగోత్రితోనే మ్యాజిక్‌ చేశాడు హీరో అల్లు అర్జున్‌. తర్వాత చేసిన ఆర్య, బన్నీ, హ్యాపీ, దేశముదురు చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల మనసు కొల్లగొట్టాడు. ఫ్లాప్‌ అన్న పదానికి చాలా దూరంగా ఉండే ఈ హీరో ఈ మధ్య అల వైకుంఠపురములో సినిమాతో బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్‌ నేపథ్యం చుట్టూ అల్లుకున్న 'పుష్ప' సినిమాలో పుష్పరాజ్‌గా నటిస్తున్నాడు.

అభిమాని తలెత్తుకునేలా సినిమాలు చేసే ఈ హీరో ఏప్రిల్‌ 8న బర్త్‌డే జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు బన్నీ కామన్‌ డీపీని రిలీజ్‌ చేశారు. ఇందులో బన్నీ సినిమా లుక్స్‌ అదిరిపోగా ఓ సందేశాన్ని కూడా ప్రజలకు చేరవేశారు. "సర్వ శిక్షా అభియాన్‌.. అందరూ చదవాలి, అందరూ ఎదగాలి" అన్నదే అల్లు అర్జున్‌ అభిమతమని చెప్పకనే చెప్పారు. 'గో గ్రీన్‌ విత్‌ అల్లు అర్జున్‌' అన్న హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను కూడా జత చేశారు. ఇక ఈ సీడీపీని సుమారు 46 మంది నటీనటులు రిలీజ్‌ చేయడం విశేషం.

Dearest @alluarjun, Wishing you a very happy birthday in advance 🎂

May all the joy you have spread around come back to you a hundredfold.

Here's the CDP to celebrate your birthday 🥳 #AlluArjunBirthdayCDP pic.twitter.com/R0OMK3yYPl

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) April 6, 2021