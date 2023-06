ప్రభాస్‌ రాముడిగా భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ‘ఆదిపురుష్‌’కు భారీగా విమర్శలు వస్తున్న తరుణంలో మూవీ మేకర్స్‌కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగలనుంది. ఇప్పటికే సోమవారం నాడు మూవీకి భారీగా కలెక్షన్స్ తగ్గాయి. ఇన నుంచి కూడా ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో తెలియదు. ఈ తరుణంలో సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యాన్‌ చేయాలంటూ ఆల్ ఇండియా సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ వారు ప్రధానమంత్రి మోదీకి లేఖ రాశారు.

అంతే కాకుండా ఓటీటీలో కూడా సినిమా ప్రదర్శన జరగకుండా చూడాలని కోరారు. ఈ సినిమాలో శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, హనుమంతుడు, రావణుడి పాత్రలను మలిచిన తీరు బాగాలేదని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

భారతీయ ఇతిహాసమైన రామాయణం ఇమేజ్‌ను చెడగొట్టేలా ఆదిపురుష్‌ ఉంది. ఇందులోని డైలాగ్‌లు హిందూ మనోబావాలు దెబ్బతినేలా ఉన్నాయి. సినిమా కూడా చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే వీడియో గేమ్‌లా చిత్రీకరించారని ఇండియా సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ వారు లేఖలో తెలిపారు. కాబట్టి సినిమా డైరెక్టర్‌ ఓం రౌత్‌తో పాటు రచయిత మనోజ్ ముంతాషిర్‌పై కేసు నమోదు చేసి భారతీయలు ప్రతిష్టను కాపాడాలంటూ వారు కోరారు. ఇలాంటి సినిమాలో పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌, కృతి సనన్, సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ భాగస్వామ్యం కావడం సిగ్గుచేటని వారు పేర్కొన్నారు.

All India Cine Workers Association write to Prime Minister Narendra Modi, requesting him to "stop screening the movie and immediately order a ban of #Adipurush screening in the theatres and OTT platforms in the future.

"We need FIR against Director Om Raut, dialogue writer… pic.twitter.com/jYq3yfv05c

— ANI (@ANI) June 20, 2023