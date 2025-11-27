 వలస కూలీ మృతి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వలస కూలీ మృతి

Nov 27 2025 9:25 AM | Updated on Nov 27 2025 9:25 AM

వలస కూలీ మృతి

వలస కూలీ మృతి

కోసిగి: మండల పరిధిలోని పల్లెపాడు గ్రామానికి చెందిన కమ్మలదిన్నె లక్ష్మన్న(42) అనే వలస కూలీ బుధవారం ఉదయం గుండెపోటుకు గురై మృతి చెందాడు. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. గ్రామాల్లో పనులు లేక బతుకు తెరువు కోసం లక్ష్మన్న భార్య భీమక్క , 9వ తరగతి చదువుతన్న కుమార్తె గోవిందమ్మతో కలిసి రాయచూరు జిల్లా హోస్పేట్‌ మండలం జిగుకల్లు గ్రామంలో పత్తి వేరుట కోసం నెల రోజుల క్రితం వలస వెళ్లారు. ఉదయం పొలంలో పనిచేస్తుండగా ఆకస్మికంగా గుండెపోటుకు గురై కుప్పకూలి కిందకు పడిపోయాడు. గమనించిన తోటి కూలీలు కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అక్కడ ప్రైవేట్‌ వైద్య శాలకు తరలించే లోగా మృతి చెందాడు. ఆయనకు ఎలాంటి వ్యవసాయ భూమి లేదు. వలస వెళ్లి కుటుంబాన్ని పోిషించుకునేవాడు. ఒక కుమారుడికి వివాహం చేయగా, రెండో కుమారుడు రామాంజినేయులు గ్రామంలో 10వ తరగతి చదువుతున్నా డు. ఆకస్మికంగా కుటుంబ పెద్ద దిక్కు కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని గ్రామ ప్రజలు కోరారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘మరువ తరమా’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్(ఫొటోలు)
photo 2

‘రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి’ చిత్రం సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

హాంకాంగ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (ఫొటోలు)
photo 4

కీర్తి సురేశ్‌ రివాల్వర్ రీటా మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్రెండ్‌ బర్త్‌ డే పార్టీలో మెరిసిన గీతా బస్రా, హర్భజన్ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Garam Garam Tirakasu Funny Skit 1
Video_icon

పరదాల పవనాలు
Nellore Mayor Sravanthi Comments On MLA Kotamreddy Sridhar Reddy 2
Video_icon

కోటంరెడ్డి మనుషులు వచ్చి.. నెల్లూరు మేయర్ సంచలన కామెంట్స్
Woman Victim Shocking Facts About Minister Gummadi Sandhya PA Satish 3
Video_icon

టీడీపీ మంత్రి PA కీచకపర్వం.. పక్కలో పడుకోవాలంటూ హుకుం
Baba Vanga 2026 Predictions That Will Shock You 4
Video_icon

ప్రపంచం అంతం అయ్యేది అప్పుడే.. 2026 బాబా వంగా భవిష్యవాణి
Nagarjuna Yadav Explained Chandrababu Chikiri Scam 5
Video_icon

చంద్రబాబు చికిరి కుంభకోణం 13 సంతకాలు..
Advertisement
 