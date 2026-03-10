 ప్రజలకు యూఏఈ హెచ్చరిక.. ఫొటోలు, వీడియోలు తీయొద్దు.. | UAE warns public against filming security incidents and spreading rumours | Sakshi
ప్రజలకు యూఏఈ హెచ్చరిక.. ఫొటోలు, వీడియోలు తీయొద్దు..

Mar 15 2026 12:49 AM | Updated on Mar 15 2026 12:53 AM

UAE warns public against filming security incidents and spreading rumours

యూఏఈ నేషనల్‌ మీడియా అథారిటీ ప్రజలకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. భద్రతకు సంబంధించిన ఘటనలను చిత్రీకరించడం లేదా ధ్రువీకరించని సమాచారాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో పంచుకోవద్దని అథారిటీ హెచ్చరించింది. ఇటువంటి చర్యలు ప్రజా భద్రతతో పాటు సమాజ రక్షణకు ముప్పు కలిగించే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.

సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన ప్రకటనలో కమ్యూనిటీ భద్రత ప్రతి ఒక్కరి భాగస్వామ్య బాధ్యత అని అథారిటీ పేర్కొంది. పుకార్లు వ్యాప్తి చెందకుండా నివారించేందుకు ప్రజలు అధికారిక వనరుల ద్వారా వచ్చిన సమాచారాన్నే నమ్మాలని నివాసితులకు సూచించింది.

భద్రతా ఘటనలు జరిగిన ప్రదేశాల నుంచి ఫోటోలు లేదా వీడియోలు పంచుకోవడం వల్ల సున్నితమైన ప్రాంతాల వివరాలు బయటపడే ప్రమాదం ఉందని అథారిటీ తెలిపింది. అలా చేస్తే రహదారులు, ప్రవేశ ద్వారాలు, నిష్క్రమణ మార్గాలు వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం వెల్లడై ప్రజలు ప్రమాదంలో పడే అవకాశముందని హెచ్చరించింది.

ఇలాంటి వీడియోలు లేదా చిత్రాల ద్వారా ప్రజల కదలికలు, సమావేశ సమయాలు వంటి వివరాలు కూడా బయటపడే అవకాశం ఉందని, వాటిని శత్రు గుంపులు దుర్వినియోగం చేసే ప్రమాదం ఉన్నదని అథారిటీ తెలిపింది. ప్రజల భద్రతను కాపాడటంలో అవగాహనతో పాటు బాధ్యతాయుతమైన ఆన్‌లైన్ ప్రవర్తన ఎంతో కీలకమని అథారిటీ పునరుద్ఘాటించింది.

