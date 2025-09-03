Skyscraper Day: ఆకాశం తాకే.. అద్భుతాలు చూపే..

మనిషి పురోగతికి చిహ్నాలు అద్భుత భవనాలు.. ఆకాశాన్ని తాకే భవనాలను చూసేందుకు మన రెండు కళ్లు చాలవు. మరి అలాంటి ఆకాశహర్మ్యాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ఉందనే సంగతి మీకు తెలుసా? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 3న స్కైస్క్రాపర్ డే(ఆకాశహర్మ్య దినోత్సవం)ను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున భవన నిర్మాణ శాస్త్రంలో మానవుని అద్భుతమైన కృషిని, ఆవిష్కరణలను, భవిష్యత్తును గుర్తు చేసుకుంటారు.
ఆకాశహర్మ్య దినోత్సవం చరిత్ర
సెప్టెంబర్ 3.. ప్రపంచంలోనే గొప్ప నిర్మాణ ఇంజనీర్లలో ఒకరైన లూయిస్ హెన్రీ సల్లివన్ పుట్టినరోజు. ఇతను ఆధునిక ఆకాశహర్మ్యాలకు పితామహునిగా పేరు పొందారు. ఈ రోజున అతనిని గుర్తుచేసుకుంటూ, అదే తరహాలో స్కైస్క్రాపర్ల నిర్మాణానికి కృషి చేసిన ఇంజనీర్లు, ఆర్కిటెక్టులు, కార్మికులకు నివాళులు అర్పిస్తారు.
ఆకాశహర్మ్యం ఏమిటి?
స్కైస్క్రాపర్ అంటే, చాలా ఎత్తయిన, నివాసయోగ్యమైన భవనం. సాధారణంగా 150 మీటర్ల (492 అడుగులు) కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న భవనాలను ఆకాశహర్మ్యంగా పరిగణిస్తారు. వీటిని సాధారణంగా పెద్దపెద్ద నగరాల్లో నిర్మిస్తారు. తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ మంది ప్రజలు నివసించడానికి ఇవి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
ఆకాశహర్మ్యం నిర్మాణంలోని కీలక అంశాలు
స్టీల్ ఫ్రేమ్: 19వ శతాబ్దంలో స్టీల్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీ రావడంతోనే స్కైస్క్రాపర్ల నిర్మాణం సాధ్యమైంది. దీనివల్ల భవనానికి బలమైన వెన్నెముక ఏర్పడుతుంది.
లిఫ్ట్లు (ఎలివేటర్లు): ఎత్తైన భవనాల్లో ప్రజలు సులభంగా పైకి కిందకు తిరుగాడేందుకు లిఫ్ట్లు అవసరం.
భూకంప నిరోధక డిజైన్: భూకంపాలు వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఈ భవనాలను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేస్తారు. వాటిని సురక్షితంగా ఉండేలా చూస్తారు.
గ్లాస్ ఫాకేడ్: ఆధునిక స్కైస్క్రాపర్లకు గ్లాస్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది అందంగా కనిపించడమే కాకుండా, సూర్యరశ్మి లోపలికి రావడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ప్రపంచంలోని ప్రముఖ ఆకాశహర్మ్యాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని అద్భుతమైన స్కైస్క్రాపర్లు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని..
బుర్జ్ ఖలీఫా : దుబాయ్లో ఉన్న ఈ భవనం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయినది (828 మీటర్లు).
షాంఘై టవర్ : చైనాలో ఉన్న ఈ భవనం దాని ప్రత్యేకమైన మెలితిరిగిన డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది.
తైపీ 101: తైవాన్లో ఉన్న ఈ భవనం భూకంపాలను తట్టుకునేలా రూపొందించారు.
ఆకాశహర్మ్యాల ప్రాముఖ్యత
స్కైస్క్రాపర్లు కేవలం ఎత్తైన భవనాలు మాత్రమే కాదు. ఆధునిక నగరాలకు గుర్తుగా, ఆర్థిక వ్యవస్థకు చిహ్నాలుగా మారాయి. అవి నగరాల్లో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి. ఇంకా నిర్మాణ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు సహకరిస్తాయి. ఈ స్కైస్క్రాపర్ డే సందర్భంగా, ఆధునిక నిర్మాణ శాస్త్రానికి, దానిని సాధ్యం చేసిన అద్భుతమైన మానవ ప్రతిభకు సెల్యూట్ చేద్దాం!