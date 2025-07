రష్యాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ విమానం అదృశ్యం అయ్యింది. అంగారా ఎయిర్‌లైన్స్‌ విమానం.. చైనా సరిహద్దులోని ఈస్ట్రన్‌ అమూర్‌ రీజియన్‌లో ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌తో(ఏటీసీ) సంబంధాలు తెగిపోయింది.

సుమారు 50 మంది ప్రయాణికులతో టిండా ఎయిర్‌పోర్టుకు అది చేరుకోవాల్సి ఉంది. అయితే గమ్యస్థానానికి కొద్దికిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండగానే ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం విమానం ఆచూకీకి కోసం అధికారులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.

#BREAKING: Russian plane missing with about 50 people on board.

the plane, operated by the Angara airline, was headed for the town of Tynda in the Amur region bordering China.#Russia #PlaneMIssing #AngaraAirline #An24 #China #RussianPlane #aviation #aviationnews pic.twitter.com/RQVKxlfKOM

— upuknews (@upuknews1) July 24, 2025