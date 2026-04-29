అడిలైడ్ విమానాశ్రయంలో ఘోర ప్రమాదం

అడిలైడ్: దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్ నగరంలో విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉత్తర అడిలైడ్లోని పారాఫీల్డ్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్ సమయంలో ఓ చిన్న విమానం అదుపుతప్పి నేరుగా ఎయిర్పోర్ట్ హాంగర్ను బలంగా డీకొంది. ఈ ఘటనతో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించి, దట్టమైన నల్లటి పొగలు కమ్ముకోవడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ల్యాండింగ్ సమయంలో ఘోర ప్రమాదం
పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం కింగ్స్ రోడ్ సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. విమానం కిందకు దిగే ప్రయత్నంలో నియంత్రణ కోల్పోయి, విమానాలను నిలిపి ఉంచే స్థలాన్ని (హాంగర్ను) ఢీకొట్టింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఇతర రెస్క్యూ బృందాలు హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ముందస్తు భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోని వారందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేయించారు.
A few minutes ago: A small aircraft crashed into a hangar at Parafield Airport in northern Adelaide, Australia, triggering a fire. pic.twitter.com/Id1uBGdNQL
ప్రాణనష్టంపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ చిన్న విమానంలో ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు? అలాగే మంటలు చెలరేగిన ఆ భవనంలో ఎంతమంది సిబ్బంది ఉన్నారనే విషయాలపై ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టతా రాలేదు. హాంగర్ పైభాగం నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు, ఇంధనం మండుతున్నట్లుగా దట్టమైన నల్లటి పొగలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ పొగలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వేగంగా వ్యాపిస్తుండటంతో, స్థానికులు తమ ఇళ్లలోనే సురక్షితంగా ఉండాలని అధికారులు కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
కార్యకలాపాలు నిలిపివేత - విమానాశ్రయం మూసివేత
ఈ ప్రమాద తీవ్రత చాలా అధికంగా ఉందని, ఐదుకు పైగా ఫైరింజన్లు, పలు అత్యవసర వాహనాలు సంఘటనా స్థలానికి వేగంగా వెళ్లడాన్ని తాను చూశానని బెన్ అనే స్థానిక ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా, పారాఫీల్డ్ విమానాశ్రయాన్ని పూర్తిగా మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ‘అత్యవసర సేవల బృందాలు పరిస్థితిని చక్కదిద్దే క్రమంలో వారికి మా పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నాము’ అని ఎయిర్పోర్ట్ యాజమాన్యం ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.
