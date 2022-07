వైరల్‌: అన్నిరోజులు ఒకేలా ఉండవు.. ఒక్కరి టైమే నడవదు. అలాగే ఎంతటి వాళ్లైనా.. ఏదో ఒక టైంలో అవమానంపాలు కాకతప్పదు. ఎదుటివాళ్లకు టైం రావాలంతే!. జగమొండిగా పేరున్న వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ కూడా అందుకు అతీతం ఏం కాదు.

థగ్‌ లైఫ్‌, ఆటిట్యూడ్‌ అంటూ పుతిన్‌ మీద సోషల్‌ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తునే చర్చ నడుస్తుంటుంది. ఆయన అభిమానులు కూడా వాటిని విపరీతంగా షేర్‌ చేస్తుంటారు. అలాంటిది పుతిన్‌కే ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైతే ఎలా ఉంటుంది?. తాజాగా అదే జరిగింది..

మంగళవారం ఇరాన్‌ రాజధాని టెహ్రాన్‌లో టర్కీ అధ్యక్షుడు తయ్యిప్ ఎర్డోగన్-రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ మధ్య కీలక సమావేశం జరిగింది. ఆస్తానా త్రైపాక్షిక సదస్సులో భాగంగా.. టెహ్రాన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ హాలులో ఈ ఇద్దరూ భేటీ అయ్యారు. అయితే ఈ అధికార సమావేశానికి ముందుగా పుతిన్‌ వచ్చారు. దాదాపు ఒక నిమిషం పాటు ఎర్డోగన్‌ కోసం హాలులోనే ఆయన ఎదురు చూడాల్సి వచ్చింది. ఆ టైంలో మీడియా కెమెరాలన్నీ పుతిన్‌ వైపే ఉండగా.. ఆయన చాలా ఇబ్బందిగా ఫీలయ్యారు. చేతులు కట్టుకుని నీళ్లు నములుతూ.. కనుబొమ్మలు ఎగరేస్తూ విచిత్రమైన హవభావాలు ఇచ్చారు. ఆపై ఎర్డోగన్‌ రాకను చూసి చిరునవ్వుతో షేక్‌హ్యాండ్‌ ఇచ్చారు.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022