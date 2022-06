Putin's health has always in focus across the world: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత నుంచి రష్యా అధ్యక్షుడి ఆరోగ్యంపై రకరకాల ఊహాగాలు జోరందుకున్నాయి. అదీగాక పుతిన్‌ విదేశాల్లో ఉంటే మలమూత్రాదులను సైతం మాస్కోలోనే పడేసేలా ఒక బాడీగార్డ్‌ని పెట్టుకున్నాడంటూ ఒక వార్త కూడా హల్‌ చల్‌ చేసింది. పైగా పుతిన్‌ అనారోగ్యం బయటపడకుండా ఉండేందుకే అలా చేస్తున్నాడంటూ ఫాక్స్ న్యూస్ ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. అంతేగాక రష్యా అధ్యక్షుడితో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్న ఒలిగార్చ్ పుతిన్‌ బ్లడ్‌ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నాడని, రెండు మూడేళ్ల కంటే బతకడంటూ ఒక వార్త కథనం కూడా వచ్చింది.

వీటన్నింటికి ఆద్యం పోస్తూ.. రష్యా విక్టరే పరేడ్‌లో దగ్గుతూఉండటం, చలికి తట్టుకోలే దుప్పట్లు వేసుకుని ఉన్న వీడియో ఒకటి వైరల్‌ అయ్యింది. ఐతే ఇప్పుడూ తాజాగా క్రెమ్లిన్‌లో జరిగిన ఒక అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో వణుకుతూ కనిపిస్తున్న పుతిన్‌ వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో రష్యా చిత్ర నిర్మాత నికితా మిఖైలోవ్‌కు పుతిన్‌ రష్యన్‌ ఫెడరేషన్‌ స్టేట్‌ ఫ్రైజ్‌ని ప్రధానం చేసిన తర్వాత పుతిన్‌ వణుకుతూ కనిపించాడు.

ఆ తర్వాత పుతిన్‌ పోడియం వద్ద మాట్లాడుతున్నప్పుడూ కూడా ఆయన కాళ్లు వణుకుతున్నట్లు కనిపించింది. పుతిన్‌ వైద్యులు అతని అరోగ్య దృష్ట్యా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కువసేపు నుంచోవద్దని సూచించారని న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ పేర్కొంది. ఉక్రెయిన్‌ పై దురాక్రమణ యుద్ధం దిగిన తర్వాత నుంచి ప్రపంచ దృష్టి పుతిన్‌ ఆరోగ్యం పైనే పడింది. అతను చేసిన దురాగతాలకు తగిన శిక్షపడుతుందంటూ పలు దేశాల నుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి కూడా.

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp — Mike Sington (@MikeSington) June 14, 2022

