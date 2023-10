2023 Nobel Prize: కరోనా వ్యాక్సిన్ సృష్టికర్తలకు నోబెల్ పురస్కారం

స్వీడన్: వైద్యశాస్త్రంలో విశేష కృషి చేసినందుకు డా.కాటలిన్‌ కరికో, డా.డ్రూ వీస్‌మన్‌లకు 2023 సంవత్సరానికి నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటించింది జ్యురీ. కరోనా వైరస్‌ను అరికట్టే క్రమంలో వ్యాక్సిన్ల తయారీలో మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏను అభివృద్ధి చేసినందుకు వీరికి ఈ అత్యున్నత పురస్కారం లభించింది.

హంగేరీకి చెందిన డా.కాటలిన్‌ కారికో, అమెరికాకు చెందిన డా.డ్రూ వీస్‌మన్‌లు చేసిన కృషికి 2021లోనే లష్కర్ అవార్డు లభించగా రెండేళ్లకు నోబెల్ బహుమతి వీరి తలుపుతట్టింది. ముఖ్యంగా ప్రపంచాన్ని అతలాకుతం చేసిన మహమ్మారి కరోనాను కట్టడి చేయడంలో వీరిద్దరూ విశేషంగా శ్రమించారు. కరోనా కట్టడిలో వీరు పరిశోధించిన ఎమ్ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించిందని న్యూక్లియో సైడ్ బేస్ మాడిఫికేషన్లకు సంబంధించిన ఆవిష్కరణలకు గాను వీరికి ఈ ఏడాది వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ ప్రకటించింది స్వీడెన్ స్టాక్‌హోంలోని నోబెల్ కమిటీ.

ఎప్పటిలాగే నోబెల్ అవార్డు గ్రహీతల పేర్లను వారం రోజులు పాటు ప్రకటించనుండి నోబెల్ జ్యురీ. అందులో భాగంగా మొదట వైద్య శాస్త్రానికి సంబంధించిన కమిటీ మంగళవారం ఫిజిక్స్, బుధవారం కెమిస్ట్రీ, గురువారం అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సాహిత్య విభాగం శుక్రవారం నోబెల్ శాంతి బహుమతి, అక్టోబర్ 9న ఆర్ధిక రంగంలో నోబెల్ అవార్డు గ్రహీతల వివరాలను ప్రకటించనున్నారు. అయితే ఈసారి నోబెల్ పురస్కారాన్ని అందుకునే గ్రహీతలకు భారత కరెన్సీ ప్రకారం రూ.7.58 కోట్లుగా ఉన్న పారితోషికాన్ని పెంచుతూ రూ.8.35 కోట్లు బహుకరించనున్నారు.

BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

“For the 20 years that we worked together before anybody knew about us or cared it was literally the two of us sitting side by side at a bench and working together.

Usually at 3 or 5am we would be emailing each other with new ideas.”

- 2023 medicine laureate Drew Weissman on… pic.twitter.com/WF3hNLJbK3

