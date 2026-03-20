 జర్నలిస్టు పైకి మిసైల్‌.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో
జర్నలిస్టు పైకి మిసైల్‌.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో

Mar 20 2026 9:26 PM | Updated on Mar 20 2026 10:03 PM

Missile Hurtles Towards Journalist

లెబనాన్‌లో రష్యాకు చెందిన ఓ స్వీనీ అనే జర్నలిస్టు తృటిలో ‍ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. అక్కడి జరుగుతున్న దాడులను ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో అక్కడి నుంచి రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నారు. అంతలోనే ఓ మిసైల్ అతని వైపుగా దూసుకొచ్చింది. ఇది గమనించిన జర్నలిస్టు అక్కడి నుంచి పక్కకు దూకారు. దీంతో ఆ రాకెట్‌ అక్కడే పేలింది.

ఈ దుర్ఘటనలో జర్నలిస్టుతో పాటు కెమెరామెన్‌కు గాయాలయ్యాయి. దీంతో వారు వెంటనే అక్కడి నుంచి ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. ఈ మిసైల్‌ అటాక్‌ జరిగిన ‍ప్రాంతంలో పెద్దఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన లైవ్‌లో రికార్డయ్యింది. లెబనాన్‌లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులకు ఈ వీడియో ప్రతిబింబిస్తుంది.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 