 యుద్ధం వేళ ట్రంప్‌నకు షాకిచ్చిన నాటో దేశాలు | Iran israel war latest news Updates On 21st March
యుద్ధం వేళ ట్రంప్‌నకు షాకిచ్చిన నాటో దేశాలు

ఇరాన్‌ హెచ్చరిక..

  • పశ్చిమాసియాలో 22వ రోజుకు చేరిన యుద్ధం.
  • గల్ఫ్‌ దేశాలు, ఇజ్రాయెల్‌ కొనసాగుతున్న ఇరాన్‌ దాడులు.
  • కువైట్‌లోని కీలక రిఫైనరీల్లో మంటలు.
  • పర్యాటక ప్రాంతాలపై కూడా దాడులు చేస్తామన్న ఇరాన్‌. 
2026-03-21 07:37:08

  • ట్రంప్‌నకు నాటో దేశాల షాక్‌
  • నాటో మిత్రదేశాలపై ట్రంప్ ఘాటు విమర్శలు
  • ఇరాన్‌ యుద్ధంలో చేరనందుకు నాటో మిత్రదేశాలపై ట్రంప్ విమర్శలు
  • పిరికివాళ్లను గుర్తుపెట్టుకుంటామంటూ ట్రంప్ హెచ్చరిక
  • హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిపించేందుకు నాటో దేశాలు రాకపోవడంపై ట్రంప్ అసహనం
  • జలసంధి తెరిపించేందుకు సైనిక సహాయం కోరిన ట్రంప్
  • ట్రంప్ డిమాండ్‌ను పట్టించుకోని నాటో దేశాలు
2026-03-21 07:28:01

ఇరానియన్ల పట్టుదల భేష్​: మోజ్తబా ఖమేనీ

  • మోజ్తబా ఖమేనీ లిఖితపూర్వకంగా ఓ ధిక్కార ప్రకటన
  • శత్రువులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు
  • అగ్రశ్రేణి నేతలను చంపడం ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టవచ్చనే భ్రమతోనే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు దాడులు చేస్తున్నాయి. 
2026-03-21 07:28:01

ఇరాన్‌కు నౌకాదళం లేదు: ట్రంప్‌

  • ఇరాన్‌ నౌకాదళంపై ట్రంప్‌ కామెంట్స్‌..
  • రెండు వారాల క్రితం ఇరాన్​కు​ నౌకాదళం ఉండేది.
  • ఇప్పుడది సముద్రంలో మునిగిపోయింది
  • కేవలం రెండు వారాల్లో ఇరాన్‌కు చెందిన 58 వార్​ షిప్‌లను ముంచేశాం.
2026-03-21 07:28:01
