యుద్ధం వేళ ట్రంప్నకు షాకిచ్చిన నాటో దేశాలు
ఇరాన్ హెచ్చరిక..
- పశ్చిమాసియాలో 22వ రోజుకు చేరిన యుద్ధం.
- గల్ఫ్ దేశాలు, ఇజ్రాయెల్ కొనసాగుతున్న ఇరాన్ దాడులు.
- కువైట్లోని కీలక రిఫైనరీల్లో మంటలు.
- పర్యాటక ప్రాంతాలపై కూడా దాడులు చేస్తామన్న ఇరాన్.
2026-03-21 07:37:08
ట్రంప్నకు నాటో దేశాల షాక్
- నాటో మిత్రదేశాలపై ట్రంప్ ఘాటు విమర్శలు
- ఇరాన్ యుద్ధంలో చేరనందుకు నాటో మిత్రదేశాలపై ట్రంప్ విమర్శలు
- పిరికివాళ్లను గుర్తుపెట్టుకుంటామంటూ ట్రంప్ హెచ్చరిక
- హార్మూజ్ జలసంధిని తెరిపించేందుకు నాటో దేశాలు రాకపోవడంపై ట్రంప్ అసహనం
- జలసంధి తెరిపించేందుకు సైనిక సహాయం కోరిన ట్రంప్
- ట్రంప్ డిమాండ్ను పట్టించుకోని నాటో దేశాలు
2026-03-21 07:28:01
ఇరానియన్ల పట్టుదల భేష్: మోజ్తబా ఖమేనీ
- మోజ్తబా ఖమేనీ లిఖితపూర్వకంగా ఓ ధిక్కార ప్రకటన
- శత్రువులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు
- అగ్రశ్రేణి నేతలను చంపడం ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టవచ్చనే భ్రమతోనే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు దాడులు చేస్తున్నాయి.
2026-03-21 07:28:01
ఇరాన్కు నౌకాదళం లేదు: ట్రంప్
- ఇరాన్ నౌకాదళంపై ట్రంప్ కామెంట్స్..
- రెండు వారాల క్రితం ఇరాన్కు నౌకాదళం ఉండేది.
- ఇప్పుడది సముద్రంలో మునిగిపోయింది
- కేవలం రెండు వారాల్లో ఇరాన్కు చెందిన 58 వార్ షిప్లను ముంచేశాం.
2026-03-21 07:28:01
