డ్యాన్స్‌ చేసినందుకు ఆ జంటకు ఏకంగా పదేళ్లు జైలు శిక్ష

ఇరాన్‌లో హిజాబ్‌ విషయమై ప్రజలపై కఠిన ఆంక్షలను విధిస్తూ కట్టడి చేస్తున​ సంగతి విధితమే. ఐతే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫేమస్‌ అయిన ఒక జంట సరదాగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో డ్యాన్స్‌ చేశారు. అంతే వారిపై పలు కేసులు నమోదు చేసి జైలు శిక్ష విధించింది ఇరాన్‌ ప్రభుత్వం. వివరాల్లోకెళ్తే..21 ఏళ్ల అస్తియాజ్‌ హకికీ, ఆమె కాబోయే భర్త మొహమ్మద్‌ అహ్మదీ టెహ్రాన్‌లోని ఆజాది టవర్‌ వద్ద డ్యాన్స్‌ చేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోని ఇన్‌స్టాగ్రాంలో పోస్ట్‌ చేసింది.

దీంతో ఇరాన్‌ పోలీసులు ఆ జంటను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. అంతేగాదు వారిపై వ్యభిచారాన్ని ప్రోత్సహించడం, జాతీయ భద్రతకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు, అవినీతి వంటి తదితర అభియోగాలు మోపారు. దీంతో వారికి ఆయా నేరాలన్నింటికీ కలిపి సుమారు 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. ఐతే ఒక్కొక్క అభియోగంలో వారు దోషులగా తేలినట్లయితే ఇంకెంత శిక్ష పడుతుందనేది చెప్పలేమని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాపం ఆ జంటకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేలాది ఫాలోవర్స్‌ ఉన్నారు. పైగా ఇరాన్‌ నిరసనలను లింక్‌ చేస్తూ కూడా వారు డ్యాన్స్‌లు చేయలేదు.

కానీ ఇరాన్‌ ప్రజలను కర్కసంగా అణచివేసే పనిలో భాగంగా ఆ జంటపై ఇలాంటి నిరాధరణ ఆరోపణలు చేసి కటకటాలపాటు చేసింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఇరాన్‌లో హిజాబ్‌ వ్యతిరేక నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అదీగాక 21 ఏళ్ల మహ్సా అమినీ హిజాబ్‌ చట్టాలను ఉల్లంఘించిందంటూ కస్టడీలోకి తీసుకుంది. ఆ తదనంతరం ఆమె కస్టడీలో మృతి చెందడంతో ప్రజల్లో ఆగ్రహావేశాలు ఒక్కసారిగా కట్టలు తెచ్చకున్నాయి. దీంతో మానవహక్కుల కార్యకర్తలు, ప్రజలు, పెద్ద సంఖ్యలో యువత బహిరంగ నిరసనలతో ఇరాన్‌ అట్టుడుకిపోతోంది.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023