కొత్తగా ఆలోచించడం అందరికి సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ, కొత్త ఆలోచనలతో అనుకున్నది సాధించడం కొందరికే సాధ్యం. ఆ కొందరిలో ఒక్కడే ఎలన్‌ మస్క్‌. వింత ఆలోచనల పుట్ట, మొండి మేధావి, ముక్కుసూటి మనిషిగా పేరున్న ఎలన్‌ మస్క్‌ 50వ పుట్టినరోజు ఇవాళ. పైన అమ్మ ఒడిలో ఒదిగిన ఆ చిన్నారి కూడా ఎలన్‌ మస్కే.

వెబ్‌డెస్క్‌: ఎలన్‌ మస్క్‌ కన్నతల్లి మయే మస్క్‌ ఆ ఫొటోను షేర్‌ చేసింది. కొడుక్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. యాభై ఏళ్ల క్రితం అదొక అద్భుతమైన రోజని, తనలో సంతోషాన్ని నింపాడని చెబుతూ.. ప్రేమగా ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేసిందామె. పైగా ట్విటర్‌లో ట్రెండ్‌ అవుతున్న #HappyBirthdayElonMusk ట్యాగ్‌ను సైతం జత చేసింది. తల్లి పంచిన గుర్తుకు.. సింపుల్‌గా హార్ట్‌ సింబల్‌తో బదులిచ్చాడు మస్క్‌. పోయినవారం ఆమె మస్క్‌, అతని సోదరుడితో ఉన్న ఫొటోని ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అంతకుముందు మస్క్‌ చిన్నప్పటి ఫొటోను షేర్‌ చేయగా.. ఆయన అభిమానులు మురిసిపోయారు.

Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ 🎂🎉 Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love ❤️❤️❤️ #HappyBirthdayElonMusk now trending 🙌🙏 pic.twitter.com/xro3QwQD1z

— Maye Musk (@mayemusk) June 28, 2021