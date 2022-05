ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌ ట్విటర్‌ విషయంలో ఎవరూ ఊహించని ట్విస్ట్‌ ఇచ్చాడు. ట్విటర్‌ యూజర్లకు స్వేచ్ఛ విషయంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండబోవంటూ ప్రకటిస్తూ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ స్వేచ్ఛను కొన్ని వర్గాలకు ఉచితంగా అందించకూడదనే నిర్ణయానికి ఆయన వచ్చాడు.

ట్విటర్‌ ఇప్పటివరకు ఫ్రీ సోషల్‌ మీడియా యాప్‌. అయితే.. రాబోయే రోజుల్లో మాత్రం కొంత డబ్బు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటికైతే కేవలం కమర్షియల్‌, ప్రభుత్వ అకౌంట్ల విషయంలో ఫీజు వసూలు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు ట్విటర్‌ కొత్త బాస్‌ ఎలన్‌ మస్క్‌. ఈ ఫీజులు ఏమేర ఉంటాయనే విషయంపై ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయట.

క్యాజువల్‌ యూజర్స్‌కి ట్విటర్‌ సేవలు ఉచితమే, బహుశా ప్రభుత్వ, కమర్షియల్‌ యూజర్ల విషయంలో స్వల్పంగా ఫీజు వసూలు చేయొచ్చు అంటూ నిర్ణయాన్ని చెప్పకనే చెబుతూ బుధవారం ఎలన్‌ మస్క్‌ ఒక ట్వీట్‌ ద్వారా ప్రకటించాడు.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022