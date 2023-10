శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో: కెనడా ప్రధాన మంత్రి జస్టిన్‌ ట్రూడోపై ప్రపంచ అపర కుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కెనడాలో స్వేచ్ఛా హక్కును ట్రూడో ప్రభుత్వం అణిచివేస్తోందని ఆరోపించారాయన.

ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్ సేవల నియంత్రణ కోసం కెనడా ప్రభుత్వం ఈ మధ్యే కొత్త రూల్‌ తెచ్చింది. దాని ప్రకారం.. స్ట్రీమింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ పరిధిలో రిజిస్టర్‌ చేసుకోవాలని రూల్‌ పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మస్క్‌ ఆరోపణలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

ఈ నిబంధనలపై ఓ జర్నలిస్ట్‌, మస్క్‌ను ప్రశ్నించారు. దీనిపై ఎక్స్‌ ద్వారా ఘాటుగానే ఎలన్‌ మస్క్‌ స్పందించారు. సిగ్గు చేటు అని ట్రూడో సర్కార్‌పై మండిపడ్డారు.

Trudeau is trying to crush free speech in Canada. Shameful. https://t.co/oHFFvyBGxu

