 అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

Oct 30 2025 10:22 AM | Updated on Oct 30 2025 10:22 AM

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

హనుమకొండ కలెక్టర్‌ స్నేహ శబరీష్‌

హన్మకొండ అర్బన్‌: భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న కారణంగా జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హనుమకొండ కలెక్టర్‌ స్నేహ శబరీష్‌ ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులతో కలెక్టర్‌ బుధవారం రాత్రి టెలికాన్ఫరెన్స్‌ లో సమీక్షించారు. జిల్లాలో పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. జిల్లాలోని ఆయా ప్రాంతాల్లో వర్షప్రభావం, పరిస్థితి గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలన్నారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున పాఠశాలలు, కళాశాలలకు గురువారం సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 2

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 3

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణపై మోంథా పంజా.. కుండపోత వర్షాలు (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ ప్రియా వారియర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Vidadala Rajini Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 1
Video_icon

సమీక్ష పేరుతో బాబు,లోకేష్ లు ఆర్భాటాలు.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన విడదల రజిని
Student Chases Traffic Cops Over Unclear Number Plate 2
Video_icon

తమ్ముడు మామూలోడు కాదు
Drunk Man Tries To Drink Alcohol To A Wild Tiger 3
Video_icon

పిల్లి అనుకొని పులికి మందు తాగించాడా? నిజమేనా?
Farmers Crushed By Chandrababu Failure Govt And Nature 4
Video_icon

ఓ వైపు బాబు పాలన.. మరోవైపు ప్రకృతి ప్రళయం.. కుదేలైన అన్నదాత
Anchor Eshwar Comments On Chandrababu Naidu Review Meeting 5
Video_icon

చంద్రబాబు నిజరూపాన్ని బయటపెట్టిన మొంథా తుఫాన్
Advertisement
 