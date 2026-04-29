నా భర్త చనిపోయి ఏడాది కావస్తుంది. నాకు ఒక కూతురు. ఆయన పేరుతో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు ఉన్నాయి. అన్నిటిలో నామినీగా నేనే ఉన్నాను. కానీ ఇప్పుడు మా అత్తగారు కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కేసు వేసి ఆ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్లో తనకు కూడా భాగం ఉంది అని అంటుంది. నేనంటే ఆవిడకి అస్సలు పడదు. లీగల్ హేర్ కోసం కూడా కేసు వేసింది. తన పేరును రాయకపోయినా మా అత్తగారికి ఇన్సూరెన్స్లో భాగం ఉంటుందా?
– శ్రేష్ఠ, వికారాబాద్
మీరు చెప్పిన అంశాలను రెండు భాగాలుగా విడదీసి అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొదటిది మీ అత్తగారికి ఉన్న చట్టపరమైన హక్కు. మీ భర్తకు తల్లిగా, ఎటువంటి వీలునామా లేని పక్షంలో మీ భర్తకి చెందిన ప్రతి ఆస్తిలోనూ, లబ్ధిలోను తనకు సమానమైన వాటా ఉంటుంది. అలాగే మీ కూతురికి కూడా వాటా వస్తుంది. దానిపై మీకు హక్కు ఉండదు. కాబట్టి తను అడుగుతున్న లీగల్ హేర్ కేసులో అన్ని ఆస్తులకుగాను తన కూడా సమాన భాగస్తురాలే అని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీ భర్త వీలునామా రాసి ఉంటే ఆ వీలునామా ప్రకారం మాత్రమే ఆస్తి పంపకాలు జరుగుతాయి. అప్పుడు లీగల్ హేర్ అనేది వర్తించదు.
ఇక రెండవ అంశం... మీ భర్త ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారో చెప్పలేదు. ఏది ఏమైనా, ఇన్సూరెన్స్ చట్టం, 2015లో జరిగిన సవరింపు తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న వ్యక్తి ‘‘బెనిఫిషియల్ నామిని’’గా ఎవరైనా ఒక కుటుంబ సభ్యుల పేరు (తల్లి, భార్య, భర్త, పిల్లలు మాత్రమే) ప్రత్యేకంగా నిర్దేశించినట్లయితే కేవలం ఆ కుటుంబ సభ్యులకి మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ తాలూకా నగదు చెందుతుంది. ఇతరులకు ఎవరికీ ఆ నగదులో హక్కు ఉండదు. నామినీగా ఎవరి పేరునీ నిర్దేశించకపోతే చట్టపరంగా లీగల్ హేర్లు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి సమాన వాటా వస్తుంది.
మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే, 2015 చట్ట సవరణ మీకు వర్తించవచ్చు. ఎందుకంటే మీ భర్త చనిపోయింది 2015 సవరింపు తర్వాతే గనుక! ఒకసారి ఇన్సూరెన్స్ పేపర్లు మొత్తం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. మిమ్మల్ని ఏ విధమైన బెనిఫిషియల్ గా నిర్ధారించారో చూడండి. మీ భర్త కోరిక మేరకు మాత్రమే ఆ నగదు ఎవరికి దక్కాలో వారికి దక్కుతుంది. మీ అత్తగారితో సామరస్యంగా పరిష్కారం సాధ్యమేమో చూడండి. ఆ దిశలో కూడా కొంచెం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే కుటుంబ బంధాలు సాఫీగా సాగే అవకాశం ఉంటుంది.
శ్రీకాంత్ చింతల
హైకోర్టు న్యాయవాది
