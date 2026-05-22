 అంతరించి పోతున్న 'బంజారా'కు గ్లామర్‌ | Grammar For Banjara language | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంతరించి పోతున్న 'బంజారా'కు గ్లామర్‌

May 22 2026 3:53 PM | Updated on May 22 2026 3:55 PM

Grammar For Banjara language

పేదింటి బిడ్డ ప్రమీలాకు చదువు అంటే ఇష్టం. తన మాతృభాష బంజార భాష అంటే ఇష్టం. ఆ ఇష్టమే ఆమెను లిపి లేని బంజార భాష వ్యాకరణంపై పరిశోధన చేసేలా చేసింది. నల్గొండ జిల్లా, తిరుమలగిరి నేతపురి ధన్సింగ్‌ తండాకు చెందిన మేగవత్‌ ప్రమీల ‘బంజారా భాషకు తెలుగులో రాసిన వర్ణనాత్మక వ్యాకరణం’పై ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి పీహెచ్‌డీ చేసిన తొలి వ్యక్తి కావడం విశేషం. మారుమూల తండాలో పేద గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టిన ప్రమీల చిన్నతనం నుంచే కూలీపనులు చేసేది. 

ఇంటర్మీడియట్‌లో అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించి ఇంటర్‌ కాలేజీ టాపర్‌గా నిలిచింది. కోఠి మహిళా కాలేజీలో(వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ యూనివర్సిటీ)లో డిగ్రీ, ఓయూ ఆర్ట్స్‌ కాలేజీ నుంచి పీజీ పూర్తి చేసింది. 2017లో యూజీసి నెట్, జేఆర్‌ఎఫ్‌ సాధించింది. 

‘తెలంగాణ జిల్లాలలోనే బంజార భాషల్లో ఎంతో వైవిధ్యం ఉంది. ఆయా జిల్లాలలోని బంజారాలు మాట్లాడే భాషను తెలుగులో రాసుకుని వాటికి వ్యాకరణం రాయాల్సి వచ్చింది. అంతరించి పోతున్న బంజార భాష సంరక్షణకు నా వంతుగా కృషి చేయాలనే ఉద్దేశంతో నా మాతృభాషకు సంబంధించిన పరిశోధన అంశాన్ని ఎంచుకున్నాను. 

బంజార భాషలోని విభిన్న శైలులను  ఏకం చేసేందుకు చేసిన చిన్న ప్రయత్నం ఇది. బంజారాలు మాట్లాడే భాష, యాసలకు ఒక రూపాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా దాని సంరక్షణకు నా పరిశోధన కొంత మేరకు ఉపయోగపడనుంది’ అంటుంది ప్రమీల.
– సుధాకర్‌ కంతి, సాక్షి, లాలాపేట  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రమణి కళ్యాణం : చీరలో మెరిసిపోతున్న నటి దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముంబై : 'రాజా శివాజీ' చిత్రం సక్సెస్ పార్టీ
photo 3

తెలంగాణ : సరస్వతీ నది అంత్య పుష్కరాలు ఆరంభం (ఫొటోలు)
photo 4

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌, ఆర్సీబీ ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌.. ఉప్పల్‌లో లాస్ట్‌ పంచ్‌ ఎవరిది (ఫొటోలు)
photo 5

డేవిడ్ రెడ్డి టీమ్‌తో మంచు మనోజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Special Video On Detail Analysis On SIR Survey 1
Video_icon

SIR అంటే ఏంటి? మీ ఓటు జాగ్రత్త.. ఈ డాక్యుమెంట్స్ పక్కా ఉండాలి!
Case Filed Against Prof Nageshwar After Janasena Complaint 2
Video_icon

ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడినందుకు రెచ్చిపోయిన జనసేన.. ప్రొ. నాగేశ్వర్ పై కేసు
Nara Lokesh Not Follow Chandrababu Cabinet Decision 3
Video_icon

అంతా నా ఇష్టం..! బాబు మాటలను లెక్కచేయని లోకేష్..
Actor Gagan Vihari About Ram Charans Peddi Movie 4
Video_icon

ఎవరి ఊహలకి అందదు.. చరణ్ అన్న ఇరగకొట్టేసాడు
CBI Enters To The Investigation In Twisha Sharma Case 5
Video_icon

నటి ట్విషా శర్మ కేసులో మరో ట్విస్ట్
Advertisement
 