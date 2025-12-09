 ఆ ప్రాంతం మనదే కాబట్టి అక్కడి వారిపై సుంకాలు వేస్తే పోలా..? | Sakshi Cartoon 09 December 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ ప్రాంతం మనదే కాబట్టి అక్కడి వారిపై సుంకాలు వేస్తే పోలా..?

Dec 9 2025 1:51 AM | Updated on Dec 9 2025 1:51 AM

Sakshi Cartoon 09 December 2025

ఆ ప్రాంతం మనదే కాబట్టి అక్కడి వారిపై సుంకాలు వేస్తే పోలా..? 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చేతి వేళ్లన్నంటికీ రింగ్స్.. మృణాల్ ఠాకుర్ ఫ్యాషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య కొత్త సినిమా లాంచ్.. హీరోయిన్‌గా నజ్రియా (ఫొటోలు)
photo 3

అట్టహాసంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం (చిత్రాలు)
photo 4

Chiranjeevi : మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 5

నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Chintada Ravi Strong Counter to TDP Ram Mohan Naidu Over Indigo Crise 1
Video_icon

Chintada Ravi: దేశ ప్రతిష్టను పాతాళానికి తొక్కేసాడు ఇండిగో సంక్షోభంపై రామ్మోహన్ నాయుడును ఏకిపారేసిన చింతాడ రవి
Jr NTR Approached Delhi High Court Over Violation of Personality Rights 2
Video_icon

ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జానియర్ ఎన్టీఆర్
3 Cr Reward Maoist Leader Ramther Surrender Today Including 11 3
Video_icon

Maoist Leader: మావోలకు భారీ ఎదురుదెబ్బ 3 కోట్లు రివార్డ్ ఉన్న మావోయిస్ట్ సరెండర్
MLC Botsa Satyanarayana Comments On Chandrababu Govt 4
Video_icon

ప్రజలకు వివరించి కోటి సంతకాల సేకరణ చేశాం: బొత్స సత్యనారాయణ
KA Paul Fire On Minister Ram Mohan Naidu And Nara Lokesh Over Indigo Crise 5
Video_icon

ఛీ.. ఛీ.. మీరు రాష్ట్రానికి పట్టిన. రామ్మోహన్ నాయుడు, లోకేష్‌పై రెచ్చిపోయిన KA పాల్
Advertisement
 