 Telugu News Cartoon Over Chandrababu Says The Performance Of 37 MLAs Should Improve | Sakshi
Sakshi Cartoon: అందులో కుప్పం ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నార్సార్!

Dec 8 2025 1:54 PM | Updated on Dec 8 2025 2:56 PM

Sakshi Cartoon On 8th Dec 2025

అందులో కుప్పం ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నార్సార్!

