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ఇది మీ ఆదాయ అభివృద్ధి పట్టిక సార్‌! దీనినే కిందకి తిప్పితే అమెరికా ఆదాయం సూచిస్తుంది!!

Jul 3 2026 1:40 PM | Updated on Jul 3 2026 1:46 PM

Sakshi Cartoon : 03-07-2026

ఇది మీ ఆదాయ అభివృద్ధి పట్టిక సార్‌! దీనినే కిందకి తిప్పితే అమెరికా ఆదాయం సూచిస్తుంది!!

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