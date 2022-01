టాప్‌ బిలియనీర్‌ హోదా, స్పేస్‌ఎక్స్‌ ప్రయోగాలు, క్రిప్టో కరెన్సీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌, సోషల్‌ మీడియా సెన్సేషన్‌, టైమ్‌ పర్సన్‌ 2021 ఇయర్‌ ఘనత .. వెరసి నిత్యం వార్తల్లో నిలిచే సెలబ్రిటీగా పోయిన ఏడాది మొత్తాన్ని ఏలేశాడు ఎలన్‌ మస్క్‌. అఫ్‌కోర్స్‌.. అందులో ఎలాంటి అనుమానం అక్కర్లేదు. అయితే కిందటి ఏడాది చివర్లో ఆయన చేసిన ఓ ట్వీట్‌ రాజకీయ విమర్శలకు కారణమైంది.

డిసెంబర్‌ 20వ తేదీన ఎలన్‌ మస్క్‌ తన ట్విటర్‌లో ఓ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఏడాదిగానూ ఏకంగా 11 బిలియన్‌ డాలర్ల పన్ను చెల్లించబోతున్నట్లు ప్రకటించుకున్నాడు. దీంతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనికుడైన వ్యక్తి చెల్లించే పన్ను గురించి ఆసక్తికర చర్చ నడించింది. అయితే ఈ ట్వీట్‌పై ఎలన్‌ మస్క్‌ను తిట్టిపోస్తున్నారు అమెరికా చట్టప్రతినిధులు. ఎలన్‌ మస్క్‌ సహా ధనవంతులెవరూ సరైన పన్నులు చెల్లించడం లేదంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021