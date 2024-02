ట్రంప్ సంతకం చేసిన షూస్‌.. ధర ఎంతో తెలుసా..

లగ్జరీ బజార్ సీఈఓ రోమన్ షార్ఫ్ ఇటీవల జరిగిన వేలంలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంతకం చేసిన షూస్‌ను గెలుచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో తాజాగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేసిన స్నీకర్లను ప్రదర్శించారు. మాజీ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఈ ఈవెంట్‌లో కనిపించి అలరించడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

ఈ వేడుకలో స్నీకర్‌కాన్‌ సంస్థ​ బంగారంతో తయారుచేసిన ‘నెవర్ సరెండర్ హై-టాప్స్’ షూస్‌పై ట్రంప్‌ ఆటోగ్రాఫ్ చేశారు. తరువాత వాటిని వేలానికి ఉంచారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లగ్జరీ బజార్ సీఈఓ రోమన్ షార్ఫ్ వాటిని రూ.7.5లక్షలకు బిడ్‌ వేసి గెలుపొందినట్లు తెలిసింది.

మెరిసే బంగారు హై-టాప్స్ వెనుక భాగంలో అమెరికన్ జెండా, ప్రక్కన ‘T’ (ట్రంప్ కోసం) అనే ఇంగ్లిష్‌ అక్షరంతో తయారుచేశారు. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ స్నీకర్లలో కేవలం 1,000 మాత్రమే తయారు చేసినట్లు కంపెనీ వర్గాలు తెలిపాయి. అందులో కొన్నింటిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆటోగ్రాఫ్ ఉంటుందని నిర్వాహకులు చెప్పారు.

Donald Trump walking out to the stage at #SneakerCon

Has Joe Biden ever received a welcoming like this?

Seems like Philadelphia is going to be voting for Trump.#SneakerCon #Trump2024NowMorethanEver pic.twitter.com/0Ohe6ZGkfc