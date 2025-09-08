 కృత్రిమ మేధను నడిపిస్తున్న టాప్‌ 10 అధినేతలు | Here's The List Of Top 10 Artificial Intelligence CEO's Net Worth And Their Leading Sectors | Sakshi
కృత్రిమ మేధను నడిపిస్తున్న టాప్‌ 10 అధినేతలు

Sep 8 2025 3:11 PM | Updated on Sep 8 2025 3:35 PM

Top 10 Influential People in AI Net Worth Snapshot

కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇందులో సర్వీసులు అందించే కంపెనీల అధినేతల ఆదాయం కూడా అందుకు అనుగుణంగా పెరుగుతోంది. కొన్ని సర్వేల ప్రకారం.. ఏఐలో సేవలందిస్తున్న ప్రముఖ కంపెనీల అధినేతల నెట్‌వర్త్‌ ఎంత ఉందో.. వారు ఏయే అంశాల్లో ప్రధానంగా సర్వీసులు అందిస్తున్నారో కింద తెలియజేశాం.

పేరుపాత్రనికర విలువ (2025)ప్రధానంగా సర్వీసులు అందించే విభాగం
మార్క్ జుకర్‌బర్గ్సీఈఓ, మెటా221.2 బి.డాలర్లుసోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, మెటావర్స్‌ ఏఐ
ఎలాన్ మస్క్వ్యవస్థాపకుడు ఎక్స్ఏఐ400 బి.డాలర్లుసోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌
జెన్సెన్ హువాంగ్సీఈఓ, ఎన్వీడియా150 బి.డాలర్లుఏఐ జీపీయూలు
దరియో అమోదీసీఈఓ, ఆంత్రోపిక్‌3.7 బి.డాలర్లుఅలైన్ AI సిస్టమ్‌లు
మాథ్యూ ప్రిన్స్సీఈఓ, క్లౌడ్‌ఫేర్‌5.5 బి.డాలర్లుఏఐ రెగ్యులేషన్, కంటెంట్ ప్రొటెక్షన్
శామ్‌ ఆల్ట్‌మన్‌సీఈఓ, ఓపెన్ఏఐ1.2 బి.డాలర్లుగ్లోబల్ ఏఐ ఇన్‌ఫ్రా
ఆండీ జాస్సీసీఈఓ, అమెజాన్500 మి.డాలర్లురిటైల్, క్లౌడ్, రోబోటిక్స్ ఏఐ
ఫిడ్జీ సిమోసీఈఓ, ఓపెన్ఏఐ అప్లికేషన్స్70.75 మి.డాలర్లుఏఐ ఉత్పత్తుల స్కేలింగ్
అల్లీ కె.మిల్లర్సీఈఓ, ఓపెన్ మెషిన్36 మి.డాలర్లుయాక్సెసబుల్‌ ఏఐ టూల్స్
ఎస్.రవి కుమార్సీఈఓ, కాగ్నిజెంట్రూ.898.9 కోట్లు (108 మి.డాలర్లు)జనరేటివ్ ఏఐ

 

