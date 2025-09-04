జీఎస్టీ జోష్‌.. మరింత లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు

సెన్సెక్స్ ఎఫ్ అండ్ ఓ కాంట్రాక్టుల గడువు ముగియడంతో భారత బెంచ్మార్క్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ గురువారం ప్రారంభ లాభాలను అందుకున్నాయి. అయితే ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఒక రోజు ముందు ప్రకటించిన జీఎస్టీ సంస్కరణలను ఇన్వెస్టర్లు హర్షించడంతో ఆటో, ఎఫ్ఎంసీజీ వంటి వినియోగ ఆధారిత రంగాల బలం మద్దతుతో మరింత లాభాల్లో ముగిశాయి.
పన్ను వ్యవస్థను రెండు శ్లాబులుగా (5 శాతం, 18 శాతం) క్రమబద్ధీకరించాలని జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో నిత్యావసర వస్తువులపై రేట్లు తగ్గుతాయని, అదే సమయంలో విలాస వస్తువులపై అధిక సుంకాలు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 888.96 పాయింట్లు లేదా 1.03 శాతం పెరిగి 81,456.67 వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్టాన్ని తాకింది, ఆ తర్వాత 150.30 పాయింట్లు లేదా 0.19 శాతం పెరిగి 80,718.01 వద్ద స్థిరపడింది.
అలాగే నిఫ్టీ 50 1.07 శాతం లేదా 265.7 పాయింట్లు పెరిగి 24,980.75 స్థాయిల వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్టాన్ని తాకింది, తరువాత 19.25 పాయింట్లు లేదా 0.08 శాతం పెరిగి 24,734.30 స్థాయిల వద్ద ముగిసింది.
బీఎస్ఈలో ఎంఅండ్ఎం, బజాజ్ ఫైనాన్స్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ టాప్ గెయినర్స్గా నిలవగా, మారుతీ సుజుకీ, బీఈఎల్, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ షేర్లు నష్టపోయాయి.
ఎన్ఎస్ఈలో ఎంఅండ్ఎం, బజాజ్ ఫైనాన్స్, అపోలో హాస్పిటల్స్ టాప్ గెయినర్స్గా నిలవగా, హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్, టాటా కన్జ్యూమర్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ టాప్ లూజర్గా నిలిచాయి.
విస్తృత సూచీలు ట్రెండ్ ను తారుమారు చేస్తూ పతనమయ్యాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.67 శాతం నష్టపోగా, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.71 శాతం నష్టపోయింది.
రంగాలవారీగా చూస్తే నిఫ్టీ ఆటో (0.85 శాతం), ఎఫ్ఎంసీజీ (0.24 శాతం) టాప్ గెయినర్స్గా నిలిచాయి. నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్ 1.11 శాతం, ఐటీ 0.94 శాతం, మీడియా 0.78 శాతం నష్టపోయాయి.