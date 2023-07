ఆ మధ్య ఓ వ్యక్తి రెంట్‌ హౌస్‌ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ చెల్లింపు కోసం ఏకంగా తన కిడ్నీ అమ్మకానికి ఉందంటూ బెంగళూరులో ఓ పోస్టర్‌ అతికించిన విషయం తెలిసిందే. వాస్తవానికి తనకు బెంగళూరు ఇందిరానగర్‌లో ఓ ఇల్లు అవసరం’ అందుకే ఇళ్ల యజమానులు కనికరిస్తారేమోనని కిడ్నీ విక్రయం అంటూ పోస్టర్‌ అతికించి, అదే పోస్టర్‌లో తన వివరాల కోసం స్కాన్‌ చేయాలంటూ ఓ క్యూఆర్‌ కోడ్‌నూ ముద్రించడంతో సదరు వ్యక్తి సోషల్‌ మీడియాలో చర్చాంశనీయంగా మారారు.

దీంతో పలువురు నెటిజన్లు అయ్యో పాపం అంటూ సానుభూతి చూపిస్తే.. ఇంటి ఓనర్లకు మానవత్వం లేదని మరికొందరు దుమ్మెత్తి పోశారు.

మిగిలిన ఇంటి ఓనర్ల సంగతి ఎలా ఉన్నా..యజమానులు తమ ఇంటిని అద్దెకి ఇచ్చి ఆస్తులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అందుకే తమ తల్లిదండ్రులే నిదర్శనమని అంటున్నారు కార్పోరేట్ ఫైనాన్స్ అడ్వైజరీ కంపెనీ క్యాపిటల్ మైండ్ సీఈవో దీపక్ షెనాయ్.

బెంగళూరులో దీపక్‌ షెనాయ్‌ తల్లిదండ్రులు ఓ వ్యక్తికి తన ఇంటిని రెంట్‌కు ఇచ్చారు. అద్దెకు ఉన్న సదరు వ్యక్తి మొదటి నెల రెంట్‌ సమయానికే చెల్లించాడు. మరుసటి రోజు నెల నుంచి రెంట్‌ చెల్లించడం మానేశాడు. ఇదే విషయంపై షెనాయ్‌ తల్లిదండ్రులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇంతకు ముందు వేరేవాళ్లను ఇలాగే వేధించారని అతడు కూడా తిరిగి మాపై కేసు పెట్టాడు. దాదాపూ 2ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మా ఇంటిని మేం దక్కించుకో గలిగాము’ అంటూ షెనాయ్‌ తన తల్లిదండ్రులకు జరిగిన చేదు అనుభవాల్ని ప్రస్తావించారు.

అంతేకాదు.. నాలుగు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటం తర్వాత ఓ ఇంటి యజమాని కిరాయి దారుల నుంచి తన ఇంటిని కాపాడుకున్నారంటూ వచ్చిన ఓ పత్రికా కథనాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ కథనం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Personally went through this...Mom went to the court house for two years once every two months to evict a tenant who refused to pay rent after the first month. He also filed a case saying henchmen used just like that. Had done this with other people too.

It took two years to get… https://t.co/cDTHu1DsGq

— Deepak Shenoy (@deepakshenoy) July 25, 2023