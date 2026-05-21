 లోన్‌ ఏజెంట్ల ఆగడాలకు చెక్‌.. ఆర్‌బీఐ కొత్త డ్రాఫ్ట్‌ రూల్‌ | RBI proposes tighter norms for recovery agents, bank employees
లోన్‌ ఏజెంట్ల ఆగడాలకు చెక్‌.. ఆర్‌బీఐ కొత్త డ్రాఫ్ట్‌ రూల్‌

May 21 2026 7:32 PM | Updated on May 21 2026 7:39 PM

RBI proposes tighter norms for recovery agents, bank employees

ఢిల్లీ: బ్యాంక్‌ వినియోగదారులకు ఆర్‌బీఐ శుభవార్త చెప్పింది. లోన్‌ ఏజెంట్ల ఆగడాలకు చెక్‌ పెడుతూ ఆర్‌బీఐ కొత్త ‍డ్రాఫ్ట్‌ బిల్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే బ్యాంకులపై ఆర్‌బీఐ కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది.  

  • రికవరీ ఏజెంట్లు, బ్యాంకు ఉద్యోగుల ప్రవర్తనపై కఠిన నియమాలు అమలు చేయాలని ఆర్‌బీఐ సూచించింది.

  • బ్యాంకులు బోర్డు ఆమోదించిన రికవరీ, కలెక్షన్‌ పాలసీని అమలు చేయాలి

  • తప్పుగా రికవరీ చేస్తే నష్టపోయిన రుణం తీసుకున్న వారికి బ్యాంకులు పరిహారం చెల్లించాలి

  • రికవరీ ఏజెంట్లకు ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ బ్యాకింగ్‌ సర్టిఫికేషన్‌ తప్పనిసరి

  • బ్యాంకులు తమ వెబ్‌సైట్‌, యాప్‌లలో రికవరీ ఏజెన్సీల వివరాలు ప్రకటించాలి

  • మొదటి రికవరీ ఏజెంట్‌ సందర్శనకు ముందు రుణదాతలకు (లోన్‌ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారికి) సమాచారం ఇవ్వాలి

  • రికవరీ ఏజెన్సీ మార్పు లేదా రద్దు జరిగితే వెంటనే లోన్‌ తీసుకున్న వినియోగదారులకు తెలపాలి

  • ఫిర్యాదులు పరిష్కారం కాని పరిస్థితిలో రికవరీ కేసులు ముందుకు కొనసాగించకూడదు  

  • రికవరీ ఏజెంట్ల కాల్స్‌ రికార్డు చేసి కనీసం ఆరు నెలలు భద్రపరచాలి

  • కఠిన రికవరీ పద్ధతులను ప్రోత్సహించే ఇన్సెంటివ్‌లు నిషేధం

  • రుణగ్రహిత ఆస్తి స్వాధీనం చేసుకునే ముందు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు పాటించాలి

  • ఫైనాన్స్‌ చేసిన డివైస్‌ను ఫోన్‌,ల్యాప్‌ట్యాప్‌ ఇతర వస్తువులు 90 రోజుల బకాయి తర్వాత మాత్రమే డిసేబుల్‌ చేయాలి

  • డివైస్‌ యాక్సెస్‌ పరిమితం చేయడానికి 21 రోజుల నోటీసు, అదనంగా 7 రోజుల నోటీసు తప్పనిసరి

  • తప్పుగా డివైస్‌ బ్లాక్‌ చేస్తే గంటకు రూ.250 పరిహారం చెల్లించాలి.

  • రికవరీ ఏజెంట్లు ఐడీ కార్డు, అనుమతి డాక్యుమెంట్లు వెంట తీసుకెళ్లాలి.

  • రికవరీ కాల్స్‌, లోన్‌ తీసుకున్న వ్యక్తులను  ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల మధ్య మాత్రమే కలవాలి

  • రికవరీ ఫిర్యాదుల కోసం ప్రత్యేక గ్రివెన్స్‌ సెల్‌ ఏర్పాటు చేయాలి.

  • మరణం లేదా వివాహం వంటి సందర్భాల్లో రుణదాతల్ని సంప్రదించరాదు’ అని ఆర్‌బీఐ తన కొత్త డ్రాఫ్ట్‌ బిల్లులో పేర్కొంది. 

 కాగా, ఆర్‌బీఐ తాజా డ్రాఫ్ట్‌ లోన్‌ రికవరీ నియమాలు మే 20, 2026న విడుదలయ్యాయి. ఈ డ్రాఫ్ట్‌పై ప్రజలు, బ్యాంకులు, ఇతర స్టేక్‌హోల్డర్లు తమ అభిప్రాయాలను మే 31, 2026లోపు సమర్పించాలి. తుది అమలు జూలై 1, 2026 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది

