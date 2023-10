గ్యాస్ వినియోగదారులకు శుభవార్త.. కేంద్రం తీపికబురు!

గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రధాన్‌ మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధి దారులకు సబ్సిడీని రూ.200 నుంచి రూ.300కి పెంచింది.

ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌పై సబ్సిడీని పెంచేలా కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకుందంటూ కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాగూర్‌ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.

The government has raised subsidy amount for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana beneficiaries from Rs 200 to Rs 300 per LPG cylinder: Union minister Anurag Thakur during a briefing on Cabinet decisions pic.twitter.com/Dvf7wXtXQT

— ANI (@ANI) October 4, 2023