 రోజుకో రూ.200.. అవుతాయి రూ.10 లక్షలు! | Post Office scheme How a Rs 200 deposit can grow into Rs 10 lakh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రోజుకో రూ.200.. అవుతాయి రూ.10 లక్షలు!

Jan 22 2026 3:23 PM | Updated on Jan 22 2026 3:42 PM

Post Office scheme How a Rs 200 deposit can grow into Rs 10 lakh

సంపద నిర్మించుకోవడానికి ఎప్పుడూ అధిక రిస్క్ పెట్టుబడులు లేదా స్టాక్ మార్కెట్‌పై లోతైన అవగాహనే అవసరం లేదు. సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ ఉంటే చిన్నపాటి రోజువారీ పొదుపు కూడా కాలక్రమేణా బలమైన ఆర్థిక భద్రతగా మారుతుంది. అలాంటి నమ్మదగిన పథకమే ‘పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్’ (RD). రోజుకు కేవలం రూ.200 పెట్టుబడి పెడితే, దీర్ఘకాలంలో రూ.10 లక్షలకు పైగా నిధిని నిర్మించుకోవచ్చు.

చిన్న పొదుపు.. పెద్ద ఫలితం
ఈ పథకంలోని అసలైన బలం స్థిరత్వం. రోజుకు రూ.200 అంటే నెలకు రూ.6,000 మాత్రమే. ఇది చాలా కుటుంబాలకు సులభంగా నిర్వహించగలిగే మొత్తమే. ఈ చిన్న మొత్తాలు మీ నెలవారీ బడ్జెట్‌పై ఒత్తిడి లేకుండా, క్రమంగా పెద్ద మొత్తంగా మారతాయి.

పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్‌డీ పథకం ప్రస్తుతం 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు అందిస్తోంది. పోస్టాఫీస్ భారత ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండటంతో, ఈ పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు దూరంగా, రిస్క్ లేకుండా పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన ఎంపిక.

ఖాతా ప్రారంభం సులభం
కేవలం రూ.100తోనే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్‌డీ ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి భారతీయ పౌరుడు తమ సమీప పోస్టాఫీసులో ఈ ఖాతాను సులభంగా తెరవవచ్చు. నెలవారీ డిపాజిట్లు వెంటనే ప్రారంభించవచ్చు.

రికరింగ్ డిపాజిట్‌కు ప్రాథమిక కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు. మెచ్యూరిటీ అనంతరం, ఖాతాను మరో 5 సంవత్సరాలు పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ పొడిగింపు వల్ల చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం పెరిగి, సంపద మరింత వేగంగా పెరుగుతుంది.

అత్యవసర అవసరాలకు రుణ సదుపాయం
ఖాతా తెరిచి ఒక సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాత, మీరు జమ చేసిన మొత్తంలో 50% వరకు రుణం పొందవచ్చు. ఈ రుణంపై వడ్డీ, ఆర్‌డీ వడ్డీ రేటు కంటే కేవలం 2 శాతం మాత్రమే ఎక్కువ. కాబట్టి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పరిష్కారంగా ఉపయోగపడుతుంది.

కొన్ని షరతుల మేరకు ప్రీ-మెచ్యూరిటీ విత్‌డ్రాయల్‌కు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అనివార్య కారణాలతో ఖాతాదారు మరణించినప్పుడు, డిపాజిట్‌  మొత్తాన్ని నామినీ సులభంగా పొందవచ్చు.

రోజుకు రూ.200.. రూ.10 లక్షలు ఎలా అవుతాయంటే?
➕రోజుకు రూ.200 
➕నెలకు రూ.6,000
➕5 సంవత్సరాలు డిపాజిట్ చేస్తే
➕మొత్తం డిపాజిట్: రూ.3.60 లక్షలు
➕వడ్డీ: సుమారు రూ.68,197
➕మెచ్యూరిటీ మొత్తం: రూ.4.28 లక్షలు
➕అదే ఖాతాను మరో 5 ఏళ్లు పొడిగిస్తే
➕మొత్తం డిపాజిట్: రూ.7.20 లక్షలు
➕మొత్తం వడ్డీ: సుమారు రూ.2.05 లక్షలు
➕తుది మెచ్యూరిటీ మొత్తం: సుమారు రూ.10.25 లక్షలు

సున్నా మార్కెట్ రిస్క్, ప్రభుత్వ హామీ, క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు ద్వారా చిన్నపాటి రోజువారీ పొదుపులు కూడా గొప్ప ఆర్థిక మైలురాయిగా మారతాయని పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్‌డీ పథకం నిరూపిస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫుల్‌ జోష్‌లో బిగ్‌బాస్‌ విష్ణు ప్రియ (ఫోటోలు)
photo 4

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)

Video

View all
Nalgonda Money Lenders Threats AUDIO Clip Goes On Viral 1
Video_icon

13 రూపాయల వడ్డీ టైం కి ఇవ్వకపోతే అంతు చూస్తా..!
Ys Jagan MASS WARNING to Chandrababu Over Pinnelli Manda Salman Incident 2
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకో బాబూ.. రేపు మా వాళ్లు నేను ఆపినా ఆగరు!
Jr NTR Prashanth Neel Film Dragon Shooting Stopped 3
Video_icon

ఆగిపోయిన డ్రాగన్ షూటింగ్.. ఎన్టీఆర్ కు ఏమైంది..?
Tribals Protest In Kakinada Because Of Road Damage 4
Video_icon

Kakinada : రోడ్లు వేయకపోతే.. గిరిజనుల వార్నింగ్
IAS Officer who Cleared Stadium for his Pet Dog has been given Posting Again 5
Video_icon

పెంపుడు కుక్క కోసం...స్టేడియం ఖాళీ చేయించిన IASకు మళ్లీ పోస్టింగ్
Advertisement
 