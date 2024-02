ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ కొనుగోలు దారులకు బంపరాఫర్‌ ప్రకటించింది. ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ ధరల్ని రూ.25 వేల వరకు తగ్గించినట్లు వెల్లడించింది.

ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ సంస్థ వాహనదారులకు మొత్తం మూడు మోడళ్లపై ఈ భారీ ఆఫర్లను అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఓలా అఫిషియల్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం.. ఓలా ఎస్‌1 ఎక్స్‌ ప్రారంభ ధర రూ.79,999 (ఎక్స్‌ షోరూం ధర) ఉండగా, ఓలా ఎస్‌1 ఎయిర్‌ ప్రారంభ ధర రూ.1,19,999 (ఎక్స్‌ షోరూం ధర), ఓలా ఎస్‌1 ప్రో ప్రారంభ ధర రూ.1,29,999 (ఎక్స్‌ షోరూం) కే అందిస్తుంది.

You asked, we delivered! We’re reducing our prices by upto ₹25,000 starting today for the month of Feb for all of you!! Breaking all barriers to #EndICEage!

Valentine’s Day gift for all our customers 🙂❤️🇮🇳 pic.twitter.com/oKFAVzAWsC

— Bhavish Aggarwal (@bhash) February 16, 2024