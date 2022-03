'డొనేట్-ఏ-పెన్షన్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి

కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ నేడు(ఫిబ్రవరి 07) ప్రధానమంత్రి శ్రమ ఆధ్వర్యంలో 'డొనేట్-ఏ-పెన్షన్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అసంఘటిత రంగాల కార్మికుల కోసం పెన్షన్ నిధిని సృష్టించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ ట్వీట్ చేస్తూ.. "తోటమాలికి విరాళం ఇవ్వడం ద్వారా నా నివాసంలో 'డొనేట్-ఎ-పెన్షన్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాను. పీఎం ఎస్‌వైఎం పెన్షన్ పథకం కింద ఒక చొరవ, ఇక్కడ పౌరులు గృహ కార్మికులు, డ్రైవర్లు, సహాయకులు మొదలైన వారి తక్షణ సహాయక సిబ్బందికి ప్రీమియం కంట్రిబ్యూషన్'ను విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు"అని అన్నారు.

కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇలా.. "డొనేట్-ఎ-పెన్షన్ పథకానికి చిన్న సహకారం అందించడం ద్వారా అసంఘటిత కార్మికుల భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయండి. ఈ రోజు పీఎం ఎస్‌వైఎం కింద ప్రారంభించిన ఒక గొప్ప కార్యక్రమం, ఇది పెద్ద తేడాను కలిగిస్తుంది" అని ట్వీట్ చేసింది.

Launched ‘Donate-a-Pension’ programme at my residence by donating to the gardener. It is an initiative under (PM-SYM) pension scheme where citizens can donate the premium contribution of their immediate support staff such as domestic workers, drivers, helpers etc.#AmritMahotsav pic.twitter.com/4R5laKnIul

