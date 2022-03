బాబూ పుతిన్‌..మనదగ్గర బేరాల్లేవమ్మా అంటూ అమెరికాకు చెందిన జాక్​ స్వీన్​ 19 ఏళ్ల జాక్​ స్వీన్​ అనే స్టూడెంట్​ ఝలక్‌ ఇస్తున్నాడు. ఉక్రెయిన్‌ పై రష్యా దాడి నేపథ్యంలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమీర్‌ పుతిన్‌తో పాటు రష్యన్ ఒలిగార్చ్స్ ను టార్గెట్‌ చేస్తున్నాడు.

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ తో పాటు చట్టాల్ని చెప్పు చేతుల్లోకి తీసుకొని భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టుకున్న ఒలిగార్చ్స్ అనే సంపన్న వర్గానికి చెందిన వారి రహస్యాల్ని బహిర్ఘతం చేస్తున్నాడు. వాళ్లు ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు. వారి ప్రైవేట్‌ జెట్‌లు ఎక్కడున్నాయనే విషయాల్ని బోట్‌ సాయంతో కనిపెడుతున్నాడు. సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తున్నాడు.

Now I've set up @RussiaYachts not automated yet but we'll be keeping watch and posting updates. https://t.co/QdciPnHofh

